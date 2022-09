Fue al clásico, reanimó a un hincha de 82 años y terminó saltando con su hermano en la Atilio García

Este domingo, mientras el equipo de Nacional entraba a la cancha y las tribunas repletas del Gran Parque Central lo recibían con cánticos y aplausos; en la Atilio García se generó un tumulto alrededor de un hombre de 82 años que se quedó sin pulso y sin respiración.

Agustín Rodríguez Bosch, un médico de 29 años, que fue al clásico entre Nacional y Peñarol con su hermano y amigos, notó a algunas personas pidiendo ayuda. Se acercó y se identificó como médico.

"Vi que había un señor que tenía 82 años más o menos. Lo tenían agarrado, estaba sentado, pero no respondía. Intenté comunicarme con él, lo sacudí, le hice un estímulo doloroso en el tórax y no respondía", contó Rodríguez a Referí.

El "estímulo doloroso" consiste en frotarle el pecho a la persona "medio fuerte" con los nudillos. "Hay veces que un paciente no responde cuando le hablás, pero sí cuando le generás un estímulo doloroso. Si no lo hace, es porque no responde a ninguno", explicó el médico.

"Me empecé a preocupar. Me fijé si respiraba. No respiraba", continuó. "Le empecé a buscar el pulso en el cuello y no lo encontraba. Todo en pleno recibimiento del equipo", añadió.

En ese momento, Rodríguez decidió desconectarse de lo que "estaba pasando afuera" y concentrarse en el hombre. "Me tomé un ratito más para buscarle el pulso. Justo ahí se acercó una señora que no sé si era enfermera, también se puso a buscar conmigo y no se lo encontramos en ningún momento. Fue un ratito que estuvimos ahí", narró.

Cedida a Referí

Lugar donde Agustín asistió al hombre de 82 años

"Me encontré con una situación que era: o empezar el masaje cardíaco ahí en la tribuna o sacar al hombre del estadio y hacerlo afuera. Me pareció que se iba a perder mucho tiempo, entonces –con la ayuda del hijo– lo tumbamos en el piso y empecé a hacer el masaje, mientras la otra señora iba a buscar el desfibrilador", continuó.

"Nunca vamos a saber"

"Desde el punto de vista médico, es muy raro que un paciente salga del paro solamente con el masaje. Por lo general se necesita una descarga eléctrica", sostuvo. Sin embargo, Rodríguez empezó a practicar el masaje y el hombre "volvió". "Se reincorporó, se sentó, lo sacamos en silla de ruedas y ahí se lo llevó la ambulancia", contó el médico.

"Como ser posible es posible. Nunca vamos a saber, porque perfectamente el señor pudo haber tenido una hipotensión, que le haya bajado mucho la tensión". De todas formas, "en el momento lo que yo sentí es que claramente el señor estaban en paro, lo empecé a reanimar y salió de esa situación".

Si bien Rodríguez se había encontrado con situaciones semejantes en el contexto de un hospital, nunca le había pasado "en la vía pública".

Después de que la ambulancia se llevara al hombre, Rodríguez se mantuvo al tanto de la situación del octogenario. "Me quedé con el número del hijo. Hablé con él ayer de noche. Me dijo que estaba bien. Le habían hecho un electrocardiograma que le había dado normal. Quedaba internado. Y le iban a hacer algunos estudios más", contó.

"Después de esa situación, claramente me perdí una partecita del partido. Cuando volví a entrar en la tribuna, fue un alivio enorme", contó Rodríguez. Se encontró con su hermano, le contó lo que había pasado y se sumó a los festejos del Gran Parque Central.

"La gente estaba cantando, gritando, saltando. Me puse a saltar con mi hermano. Fue un momento impresionante", resumió.