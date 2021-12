Fue apartada del cargo funcionaria que administró vacuna de Pfizer a bebé de cuatro meses

La funcionaria que administró por error una dosis de la vacuna anticovid de Pfizer a un bebé de cuatro meses en Florida fue separada del cargo este martes, según informó Telenoche y confirmó a El Observador el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El caso, que se registró en un vacunatorio de la institución Comef, involucra a una funcionaria que sufrió una "situación de salud personal", afectada por su equivocación. Según las fuentes consultadas, el error se originó en personal de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, a cargo de los vacunatorios.

La madre del bebé declaró este martes a la televisión local que su hijo fue víctima de una "mala praxis" y que estará dispuesta a denunciar a los funcionarios, en caso de ser necesario. "Cuando lo vacuné pregunté dos veces qué vacuna le tocaba y la vacunadora me dijo son las mismas vacunas que se le dan a los dos meses", explicó a TV Florida. "Cuando le fue a dar las primeras dos vacunas estaban bien, pero la tercera me dijo que era más fuerte y que le iba a doler más. Ahora, cuando yo me iba, después de que le dio la vacuna, (la funcionaria) se percató de que se la había dado mal. Hicieron una investigación y me avisaron que era la vacuna del covid", relató.

"Le dio dos vacunas bien y en la tercera no miró lo que estaba agarrando y se la dio al bebé", insistió.

La familia se trasladará el próximo lunes a Montevideo para someter a la criatura a una ecografía y así seguir monitorear su estado de salud.

En la noche de este lunes, el MSP emitió un comunicado con "relación al caso del lactante que por error de procedimiento recibió una vacuna que no correspondía".

Según informó la cartera, se realizaron "de forma inmediata las acciones correspondientes para velar por su salud". "De acuerdo a las evaluaciones clínicas y paraclínicas, se encuentra en buen estado de salud. También se tomaron medidas administrativas y judiciales correspondientes", agregó el comunicado.

Según supo El Observador, el Ministerio de Salud Pública tomó conocimiento sobre el error el día sábado y dio cuenta a fiscalización. De acuerdo con la información primaria, la equivocación ocurrió porque las vacunas se estaban conservando en un mismo lugar.