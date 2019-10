Fútbol 5: un presente de capa caída para un negocio que pintó bien

Si hay una generalización que se puede afirmar con certeza sobre los uruguayos es que hablan y respiran fútbol. Pero también lo juegan. Sobre fines de la década de 1990 –ante una creciente demanda por la que sobraban jugadores y faltaban campos de juego– aparecieron en el país las primeras canchas de fútbol 5 con césped sintético. Rápidamente para aquellos que no perseguían un fin tan competitivo –amateur o profesional–, implicaron un espacio más bien lúdico o de dispersión para compartir con amigos y con no tan amigos.

Fue así que hace más de una década los complejos de canchas con verde sintético para fútbol 5 tuvieron su auge en Uruguay y se multiplicaron como reguero de pólvora una vez que el intenso, pero breve, boom del pádel pasó de moda.

Si se pensaba en tener una cancha de fútbol 5 como negocio, al menos en el imaginario pareció, por varios años, ser una buena apuesta en lo comercial. Los precios de instalación de una cancha promedio implican una erogación de entre US$ 10 mil y US$ 15 mil, por lo que a menos que se pretenda comprar un terreno para construir, no requiere de una gran inversión.

A su vez, siempre y cuando no se arriende el complejo, los costos de mantenimiento y fijos –los gastos en energía eléctrica rondan entre los $ 8 mil y los $ 15 mil– son bajos, además de que no se necesita de una compleja gestión en lo administrativo. Según la información que pudo recabar El Observador, los mayores costos que insume una cancha de fútbol 5 son los salarios, pero tampoco se necesita de un elevado número de trabajadores.

De todas formas, una cuestión con la que sintonizaron desde varios complejos consultados es en las modificaciones en las tendencias que se están dando.

Ahora se nota un crecimiento exponencial de ligas y campeonatos empresariales, entre otros, que explican los cambios de preferencia en la dimensiones de las canchas y la poca demanda durante los fines de semana –aunque también se nota entre semana– que están teniendo las canchas de fútbol 5 con respecto a años previos.

El empresario Ricardo Beckmann, que hace 32 años trabaja con césped sintético, dijo que hace unos 10 o 12 años fue el “boom” y se instalaban unas seis o siete canchas de fútbol 5 mensuales solo en Montevideo, pero desde hace algunos años “la gente ya no las quiere”. “Empezaron a quedar para atrás las canchas chicas. La tendencia actual es que se busquen canchas de tamaños más grandes para fútbol 7, fútbol 9 o incluso de 11”, explicó el empresario.

En este sentido, el gerente general de Metropolitana Pisos, Alejandro Balazsi, dijo que efectivamente hubo “cierto parate”, mientras que comenzó a haber mayor interés en canchas de mayores dimensiones que en el pasado. Aseguró además que en el presente lo que se está trabajando es en reposición y mantenimiento, más que en la posibilidad de que surjan complejos nuevos.

Los tres tipos de céspedes sintéticos que ofrece Metropolitana Pisos pueden ir de los US$ 20 a los US$ 30 (más IVA) el metro cuadrado. Aunque en algún momento importaron de Italia, Estados Unidos y Holanda, en el presente se compra en China.

La hora que quieras

En las zonas céntricas o más populosas de Montevideo hace apenas unos años resultaba casi que tarea imposible conseguir cancha en horarios postrabajo (luego de las 18 horas), pero según dijeron desde varios complejos a El Observador, esa realidad cambió y la disponibilidad es mucho mayor.

Facundo Destro –propietario de tres complejos ubicados en la Blanqueada y Cordón–aseguró que a pesar de que desde la hora 19 a la 23 “se mueve”, el negocio ha bajado mucho a partir de que hay “muchas opciones de complejos y también muchos campeonatos”.

“Lo que ocurrió en estos últimos años es que se multiplicaron las canchas que había y hay tendencias a otras actividades, como campeonatos empresariales de fútbol 8 y de todo tipo. Antes tenías la Liga Universitaria y alguna liga más, ahora tenés muchas más porque se encontró el negocio en hacer ligas”, explicó Destro, que incluso tiene una de sus canchas a la venta.

Tanto Destro como el dueño del Patio Fútbol 5 (Guana 1976), Marcelo Feijo, coincidieron en que antes no había horas libres sobre todo entre semana y después de la hora 18, mientras que en el presente la realidad es completamente distinta y los fines de semana a menos que surja algún cumpleaños infantil “está vacío”.

“Antes no teníamos horas libres, era difícil de conseguir, ahora tengo a la hora 18, a las 19, a las 22. Elegí la hora que quieras”, aseguró Feijo. Ambos también apuntaron que con el estancamiento económico que vive el país se hizo muy notorio, sobre todo durante este 2019, la cancelación de canchas los últimos diez días de cada mes.

“Son públicos diferentes, pero los locales trabajan parecido –en Cordón y la Blanqueada–. A fin de mes se nota mucho que no se puede llegar a los diez. Ha bajado mucho el trabajo. A pesar de que tenemos clientes fijos, avisan que no pueden ir y cancelan la cancha. Empezó a bajar en los últimos años, pero de forma mucho más intensa durante este año”, apuntó Destro. En la misma línea se expresaron desde El Clásico Fútbol Cinco.

En cambio, otros complejos como Concepción Fútbol Cinco (Rivadavia y Marsella) aseguraron que a base de clientes habituales con horas fijas sus cuatro canchas en las noches están completas.

En tanto, con respecto a los horarios de menor demanda –entre la hora 12 y las 18–, de parte de los complejos se intenta realizar convenios con clubes de fútbol profesionales (sobre entrenamiento de las inferiores) o con colegios, pero la competencia es muy alta, indicaron. A esto se suma que los clubes sociales deportivos ofrecen una mayor variedad en infraestructura para también practicar otros deportes.

Apuesta al césped natural

Un caso, entre tantos otros, que explica cómo el surgimiento de ligas paralelas ha afectado al negocio del fútbol 5 en particular es el de la Liga Atlántida.

La iniciativa que se desarrolla en el Country Club Atlántida hizo cuatro canchas en formato fútbol para ocho –con césped natural– en el último año. Cuando se empezó en 2019 había 24 equipos y en el presente ya son 30 los que están jugando, explicó el socio del proyecto Fernando De Los Santos.

“El concepto es darle a los muchachos, que capaz laburan todo el día y no tienen posibilidad de practicar o de jugar en un club, la oportunidad de jugar en canchas de primer nivel. Hay un boom y un auge impresionante”, aseguró De Los Santos.

Otro emprendimiento que también grafica las nuevas tendencias futbolísticas es el surgimiento de Liga Siete, que agrupa a 250 cuadros amateur formados por amigos, compañeros de trabajo y conocidos. Incluso, Liga Siete tiene una página web en la que se pueden encontrar notas, fotos, estadísticas, negociaciones, pases e incorporaciones de cada equipo.