Futbolista de Defensor dijo que le gustaría jugar en un cuadro grande y se armó revuelo en las redes sociales

Los hinchas de Defensor Sporting están molestos con las declaraciones del delantero Adrián Balboa, quien expresó que le gustaría jugar en uno de los grandes de Uruguay (Nacional o Peñarol) porque eso le da "otra jerarquía".

El delantero contó durante una entrevista en el programa Peloteando Deportivo de la 970AM que a principio de 2022 lo llamaron Jorge Bava para Liverpool y Pablo Bengoechea, gerente deportivo de Peñarol, pero ya le había dado la palabra a Defensor.

"Me gustaría ir al extranjero o jugar en un grande, porque la jerarquía de jugar en un grande es otra cosa", expresó el goleador que surgió en Cerrito.

Esto generó revuelo en las redes sociales, especialmente por la molestia de los violetas.

Alguien le puede decir a éste payaso que ya está jugando en un grande...y que la camiseta de DEFENSOR le queda GIGANTE...#Balboa#AdrianBalboa#RockyBalboa pic.twitter.com/ee5sCIHGQD — 👸 (@muniecadtrapo) April 14, 2023

Respecto a la situación actual de Defensor, Balboa manifestó: “Venimos trabajando bien. Fuimos de menos a más y quedan todas finales. Estamos re motivados, nos pusimos como objetivo pelear cada campeonato que jugamos. Perdimos un solo partido, somos bastante regulares. El objetivo es campeonar”, añadió.

Sobre su desempeño en la cancha el jugador de 29 años indicó: "No sé si estoy en el mejor momento de mi carrera, pero si que vengo teniendo una regularidad, que fue lo que siempre me costó”. “Estoy muy contento y feliz. Fue una de las razones por la cual me quedé, porque me siento como en casa”.

Durante su carrera Balboa jugó en Cerrito, Panathinaikos, Danubio, Liverpool, Villa Teresa, Sarmiento de Junín, Patronato, Belgrano, Antofagasta, Alianza Lima, Racing de Santander y Defensor Sporting.