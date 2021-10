Futbolista de la selección alemana no quiere vacunarse y el gobierno le pide que reflexione

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, pidió este miércoles al centrocampista del Bayern de Múnich y de la selección alemana Joshua Kimmich que se vacune, "como modelo que es" para los ciudadanos.

"¡Reflexione una vez más y vacúnese!", le instó Seehofer en una entrevista en el periódico Bild.

"Usted es un modelo; si se vacuna, otras personas se dirán 'yo también'", añadió.

AFP

Kimmich con la camiseta del Bayern Múnich

El volante de 26 años suscitó una vasta polémica en el país luego de haber revelado el pasado fin de semana que no estaba vacunado contra el covid-19.

"No es porque me oponga a la vacunación", aseguró Kimmich, quien aludió a "motivos personales" para no vacunarse, confesando sus dudas sobre los efectos a largo plazo de la vacunación, aunque no cerró la puerta a vacunarse en el futuro.

Kimmich recibió por ello críticas procedentes del entorno sanitario. "Él es sin duda un experto en materia de fútbol, pero no lo es en materia de vacunación y vacunas", le lanzó en los medios Thomas Mertens, presidente del Comité permanente de la vacunación en el instituto Robert Koch (STIKO).

El astro del Bayern es uno de los pocos futbolistas profesionales en Alemania que no se han vacunado. En Alemania, el 66,4%, es decir, dos tercios de una población de 83 millones de personas, están vacunados con pauta completa, según datos oficiales.

AFP