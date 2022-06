García sobre avión iraní retenido en Buenos Aires: "Yo ordené que no ingresara al espacio aéreo uruguayo"

El ministro de Defensa, Javier García, anunció en rueda de prensa que fue él quien desautorizó el aterrizaje del avión venezolano-iraní, retenido en Buenos Aires, en el Aeropuerto de Carrasco. La aeronave intentó sin éxito aterrizar el miércoles pasado en Montevideo.

"Tuvimos una información que nos brindó el ministro (Luis Alberto Heber), del Ministerio del Interior. A partir de esa información que se dio sobre el momento, se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión", dijo.

"Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo", explicó.

García aclaró que no consultó al presidente Luis Lacalle Pou por este caso, sino que prefirió "asumir la responsabilidad" por su cuenta.

Así lo indicó: "Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo".

El ministro confirmó la presencia de iraníes y venezolanos en el vuelo. Las autoridades argentinas retuvieron un total de 17 pasaportes que iban a bordo de la aeronave.

Fuentes judiciales argentinas con acceso al expediente señalaron a El Observador que el miércoles 8 de junio, tras sobrevolar el Río de La Plata durante 20 minutos, el avión aterrizó nuevamente en Ezeiza a las 11:44, luego de que Uruguay no habilitara su aterrizaje, cerrando los cielos a la nave sujeta a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).