Gargano publicó un video de sus vacaciones y los hinchas temblaron

El volante de Peñarol Walter Gargano está de vacaciones en Bahamas y publicó en las redes sociales un video tirándose por un tobogán de agua que da miedo.

"Todavía no logré encontrar un lugar de donde no animarme. Me gusta la adrenalina, un poquito, no mi reina" le escribió el futbolista a su esposa Miska Gargano.

Todavía no logre encontrar un lugar de donde no animarme jajaja 🤣 me gusta la adrenalina, un poquito no mi reina 👸🏻@miskagargano 😍 pic.twitter.com/E4fXACkaGW — W.A Gargano Guevara (@GarganoOfficial) December 7, 2018

Enseguida los hinchas de Peñarol empezaron a temblar y a pedirle que se cuide la rodilla.

"Ojo la rodilla por favor Motita de mi alma", "muy lindo todo pero te animas a quedar quieto hasta la Copa Libertadores Mota, por favor no inventes nada, querés adrenalina andá al casino", "Ay la rodilla, Miskaaaaaa", "Cuidate Mota", son algunos de los mensajes que le enviaron los aurinegros.

En marzo de este año Gargano se rompió los ligamentos cruzados y en agosto sufrió una lesión de meniscos en un accidente doméstico, por lo que su regreso a las canchas se extendió hasta el tramo final del torneo Clausura.