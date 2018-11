Gigantes mundiales de la celulosa elevaron sus ganancias

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los principales actores del mercado mundial de celulosa volvieron presentar resultados positivos en el tercer trimestre. Sigue firme la demanda con precios que vienen de un período prolongado de evolución positiva.

UMP y Stora Enso –ambos en Uruguay- mostraron subas en sus ganancias en el tercer trimestre del año según los balances divulgados a fines de octubre. También fue sólido el desempeño de los gigantes brasileñas de celulosa que están en pleno proceso de fusión

UPM informó que entre julio y setiembre sus ventas aumentaron 6% llegando a US$ 3.021 millones (tipo de cambio de un euro a US$ 1,14). Las ganancias antes del pago de intereses e impuestos (Ebit por sus siglas en inglés) alcanzaron los US$ 479 millones, un incremento de 20% respecto al tercer trimestre de 2017.

El grupo informó que los precios aumentaron en todas las áreas de negocios compensando los mayores costos de producción.

Tomando el período enero-setiembre, las ganancias antes de impuestos e intereses llegaron a US$ 1.264 millones, 20% más que en igual período del año pasado.

UPM proyectó que el Ebit siga creciendo en 2018 respecto al año anterior. Las ganancias en el segundo semestre serían “significativamente superiores” a los de la primera mitad de 2018. “Los fundamentos de los negocios de UPM para este año son favorables” con un aumento mayor de los precios respecto a los costos de producción.

La compañía sueco finlandesa Stora Enso –propietaria de Montes del Plata en Uruguay con Arauco- informó un beneficio neto de US$ 787 millones en los tres primeros trimestres del año, un resultado 56,4% superior al de igual período de 2017.

Las ganancias antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebidta) fue de US$ 1.678 millones en los primeros nueve meses del año, un 27% más que entre enero-setiembre de 2017.

Al igual que UPM, Stora Enso resaltó que los aumentos de precios en el papel, celulosa y cartón contrarrestaron los incrementos en los costos variables.

El grupo destacó que logró siete trimestres consecutivos de crecimientos en las ventas y que su margen de beneficios entre enero y setiembre llegó al 13,5% contra el 9,6% de igual período de 2017.

Entre enero y setiembre los ingresos de Stora Enso aumentaron 3,9% hasta US$ 8.924 millones empujado por el alza de los precios de casi todos los productos.

En la división biomateriales –en la que se incluye la producción de celulosa- las ventas llegaron a US$ 1.391 millones, con un crecimiento de 9% respecto a enero-setiembre del año pasado. Esto, a pesar que el volumen de pedidos cayó 7,8% hasta 1,82 millones de toneladas.

Brasileños con ganancias

En Brasil el grupo Fibria informó que en el tercer trimestre las ganancias subieron 52% respecto a igual período de 2017 con un lucro de US$ 309 millones (tipo de cambio de R$ 3,66 por dólar).

Fibria está en la última fase antes de ser incorporada por el grupo también brasileño Suzano Papel Celulose, que creará la mayor compañía de celulosa del mundo.

Las ganancias antes del pago de intereses, impuestos, amortización y depreciación llegaron a US$ 893 millones, 160% superior al del tercer trimestre de 2017. El resultado fue favorecido por la valorización del dólar respecto al real, al aumento en el volumen de ventas y la suba de 22% en el precio promedio líquido.

En tanto, Suzano presentó pérdidas líquidas en el tercer trimestre debido principalmente por el resultado financiero negativo por el ajuste en el tipo de cambio y por los créditos asumidos para la compra de Fibria. El aumento de casi 51% en la cuenta financiero obedeció al incremento del dólar y a los mayores créditos asumidos para la compra de Fibria.

El Ebidta de Suzano en el tercer trimestre llegó a un récord de US$ 579 millones. Entre julio y setiembre la producción de celulosa del grupo aumentó 12% hasta 1,29 millones de toneladas, un nuevo máximo en la historia de más de 90 años de la empresa. En tanto, las ventas aumentaron 8,7% respecto a igual período del año pasado.