Gobierno acelera la reactivación de la economía con “protocolos” en la “nueva normalidad”

En las próximas semanas distintos grupos de uruguayos retomarán en forma gradual sus actividades laborales luego de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara que, además de la construcción y las escuelas rurales, otras actividades económicas retomarán su curso bajo una "nueva normalidad", concepto que sustituyó al "día después" que se manejaba en el gobierno.

Más allá de la exhortación de las autoridades a permanecer en los hogares, este domingo se pudo observar un intenso movimiento en la rambla de Montevideo, superior al de días anteriores.

En el Poder Ejecutivo hay especial preocupación por los indicadores que muestra la economía y algunos jerarcas empiezan a ver que si se “demora mucho” en reactivar las actividades, las consecuencias pueden ser peores.

Uno de ellos es el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien señaló a la agencia EFE: “Si esto demora mucho en reactivar se nos puede convertir en un problema”.

En febrero el desempleo alcanzó el 10,5% de la población económicamente activa, la cifra más alta desde 2007, aunque las autoridades ya saben que los datos de marzo empeorarán aún más. “Creo que va a crecer mucho con respecto a la cifra abultada de febrero, porque si vos tenés una gran cantidad de solicitudes de seguro de paro, más allá de que el 94-95 % no son por despido, eso no significa que no se vayan convirtiendo”, razonó Mieres.

Uno de los temas fundamentales para el retorno de las actividades estará en la confección de protocolos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El Observador que trabajarán en “todo lo posible” con cada una de las ramas de actividad. “La idea es establecer en cada caso, como hicimos en la construcción, protocolos sanitarios de distanciamiento social, medidas de protección para aquellos que tengan que salir”, señaló.

Delgado subrayó que la idea es que las actividades que funcionen tengan protocolos de “protección e higiene” y dijo que a su entender habrá “cambios de hábitos y costumbre” que se observarán fundamentalmente en los espectáculos como el cine y el teatro.

En este sentido, algunas oficinas del Estado anunciaron a sus trabajadores que retomarán sus funciones en los próximos días. Este es el caso del Ministerio de Trabajo, que envió una circular a sus funcionarios informando que retornarán a las tareas en todas las oficinas a partir de este lunes en horario normal.

Según el documento al que accedió El Observador, los directores, jefes o supervisores de cada área deberán presentar una propuesta de trabajo que incluya los servicios a cubrir, los funcionarios que se requerirán, los horarios y la modalidad de trabajo.

Los funcionarios mayores de 65 años no tendrán que concurrir a realizar tareas presenciales, y en los casos que por motivos de salud no puedan ir a trabajar, deberán tramitar la certificación médica

En cuanto a la atención al público, el MTSS informa que se dará prioridad a los trámites web y "otros mecanismos de atención a distancia", pero en los casos que se requiera la atención presencial se llevará a cabo con medidas de seguridad y salud, "manteniendo el distanciamiento social recomendado" y cumpliendo con los protocolos sanitarios.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió que todos los funcionarios "deberán reintegrarse en forma efectiva y presencial" a partir del lunes 27 de abril en el horario habitual. Según una ordenanza ministerial, el 70% del padrón presupuestal deberá concurrir. Esto significa que, al igual que en el MTSS, quedan exonerados de concurrir los mayores de 65 años, embarazadas y aquellos que padezcan enfermedades mórbidas certificadas. Este grupo deberá continuar con la modalidad de teletrabajo, según las posibilidades.

Se agrega que en caso de que el porcentaje de funcionarios que queden exonerados de concurrir de forma presencial no alcance el 30% del padrón, los directores seleccionarán a otros trabajadores que puedan realizar sus funciones de forma remota hasta alcanzar ese porcentaje.

Según supo El Observador, la decisión de retomar las actividades en el MSP fue tomada por el ministro Daniel Salinas y el subsecretario Daniel Satdjian. Luego de que se decretara la emergencia sanitaria por covid-19, en el ministerio se comenzó a trabajar con 30% y 40% del personal de forma presencial, pero la idea a partir de la próxima semana es aumentar este porcentaje para que la atención a los temas de salud vuelva a desarrollarse como antes.

En el gobierno no hay criterios uniformes para el retorno de las actividades en oficinas públicas, ya que algunas continuaron trabajando con menos personal que otras.

En el Ejecutivo aún no definieron cuáles serán las nuevas actividades que se van a retomar, ya que primero evaluarán el reinicio de la construcción y la vuelta a clases voluntaria en 542 escuelas rurales del país, a excepción de Canelones.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este viernes que se conformó una comisión de expertos liderada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que asesorará al gobierno en la salida de la emergencia sanitaria, que será gradual, lenta y siempre teniendo en cuenta la perspectiva sanitaria.

"Se ha generado un grupo al más alto nivel que va a compartir con el gobierno su conocimiento", señaló el mandatario el viernes y agregó que lo integrarán los científicos Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen.

Radi piensa que las reincorporaciones deben ser graduales, incluso dentro de los sectores. “Las actividades se deben ir reincorporando gradualmente y, a su vez, en cada actividad debe hacerse de manera gradual”, dijo a radio Sarandí.

Alfie señaló en la conferencia que los uruguayos tendrán que acostumbrarse a "algo distinto", al menos "por un tiempo".

"Lo que se va a hacer es tener sectores que progresivamente irán volviendo a su nueva normalidad. De a poco, pero previamente tendremos totalmente testeados los anteriores", explicó el economista.

El director de la OPP también subrayó que los científicos y matemáticos que integran ese grupo podrán "advertir con bastante anticipación" si la situación es "sostenible" o si es aconsejable "dar un paso atrás".

De todos modos, Mieres considera que el coronavirus es una “tormenta enorme” en un terreno “muy afectado” y describe un futuro sombrío: “Lo que tenemos por delante es una situación de crisis profunda y aguda”. A su entender, el “gran desafío” del Ministerio de Trabajo es “en plena tormenta” lograr decir “dónde podría estar la clave del futuro”.