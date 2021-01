Gobierno autorizó viaje único para 900 personas varadas en Buenos Aires

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, anunció que los uruguayos y argentinos residentes en Uruguay que quedaron varados en Buenos Aires con un pasaje no autorizado, podrán viajar en un único servicio. Unas 900 personas que cruzarían "en tres o cuatro viajes" lo harán mediante uno de Buquebus el sábado.

"Estamos preocupados por la gente que de buena fe compró un pasaje y la empresa no estaba autorizada para emitir y vender pasajes en el mes de enero", dijo este miércoles el titular de la cartera luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Los pasajeros "no son culpables de la situación" y la empresa "no lo hizo de mala fe", indicó.

Hubo dos servicios de la empresa que no se concretaron porque no tenía permiso para hacerlo en enero. "Tratamos de concentrar en un viaje solo, es injusto que la gente pague lo que en definitiva la empresa vendió. Que tampoco lo hizo de mala fe, es la práctica habitual", explicó Heber.

La autorización del próximo sábado será de modo excepcional, para uruguayos y argentinos residentes que compraron los pasajes y que pueden ingresar al país en el marco de la ley vigente durante el periodo en que las fronteras están cerradas.

En un contexto normal, Buquebus hubiera pedido el permiso en la segunda mitad de diciembre y el MTOP se la hubiera otorgado para enero. No obstante, el 16 de diciembre el presidente Lacalle Pou anunció el cierre de fronteras. A pesar de que una de las dos excepciones eran aquellos que hubieran adquirido su pasaje hasta aquel día inclusive, el gobierno no autorizó a la empresa a viajar a la capital con pasajeros.