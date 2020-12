Gobierno bajó US$ 20 millones el costo de las obras del puerto pesquero de Capurro

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) anunciaron, este jueves, que realizarán un llamado a licitación para la explotación del puerto pesquero que se está construyendo en Capurro y que se prevé que estará pronto en julio de 2022.

La propuesta consta de un área de 10 hectáreas y un kilómetro de muelles para que el adjudicatario desarrolle una "fuerte actividad" de la industria de la pesca, detalló el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Para esto, se definió la exclusividad en los servicios de frío y para la instalación de 500 Tomas Reefer para que en los contenedores se mantenga la baja temperatura.

Lo que el gobierno pretende es que la licitación se realice por 30 años. En una recorrida que realizaron las autoridades de la ANP y del MTOP al puerto de Capurro, había varios representantes de empresas interesadas en presentarse al llamado.

Además del interés de firmas uruguayas para explotar el puerto, también se han contactado empresas españolas, peruanas y argentinas. Si bien aún no está definida la fecha exacta en la que se presentará el llamado, la idea es lanzarlo a finales de diciembre o enero.

En una visita a la obra para anunciar el llamado a licitación, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, destacó que las nuevas autoridades bajaron el costo de las obras de la terminal pesquera de US$ 18 millones.

El monto que iba a invertir el Estado en la realización del puerto era cercano a US$ 110 millones y se redujo a US$ 92 millones, explicaron desde la constructora Teyma a El Observador. Sin embargo, como hay costos que están valuados en pesos y otros en dólares, se estima que el valor final llegará a US$ 100 millones.

Curbelo explicó en rueda de prensa que el monto de la obra era "muy elevado" y que era "difícil" que el organismo lo pudiera afrontar. El jerarca destacó que pese a la diferencia de US$ 18 millones, la obra será la misma.

El canon que deberá pagar la empresa que vaya a explotar el puerto pesquero todavía no fue determinado, pero Curbelo adelantó que no solo están pensando en cobrar un canon anual. La intención también es que haya un "valor llave", es decir, un pago único para "contemplar" parte del dinero que la ANP destinó a la obra.

Heber explicó que a través de la concesión de privados se financiará parte de la obra, y que hay "muchos interesados" en la explotación.

El ministro sostuvo que las obras se están realizando "en tiempo y forma" y que implican una "verdadera transformación" del puerto.