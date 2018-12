Gobierno da pelea por recibir mayor cooperación internacional pero reconoce que se seguirá reduciendo

A fines de setiembre, el presidente de la República Tabaré Vázquez se paró frente a los demás presidentes de los países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas e hizo un reclamo claro. El mandatario reprochó ante la comunidad internacional que Uruguay haya dejado de recibir apoyo financiero por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos por ser considerado un país de “renta alta” desde 2014. El presidente llegó a calificar como “paradójico” que se reconozcan “los avances pero al mismo tiempo se dificulta su continuidad". "Parecería que se castiga a quien hace las cosas bien", afirmó.

Ese problema es percibido principalmente por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), un organismo de Presidencia que preside el prosecretario Juan Andrés Roballo y que se encarga de la planificación, supervisión, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación internacional que Uruguay no solo recibe sino que también otorga. Su directora, Andrea Vignolo, indicó a El Observador que la cooperación internacional “ayuda a poner temas en agenda” y que notan que se “ido reduciendo en calidad el monto de cooperación, principalmente de países del norte” precisamente por ser considerado de renta alta, es decir con US$ 12.500 de PIB per cápita. "Seguramente la cooperación se va a ver reducida otra vez", afirmó Vignolo.

El planteo de Vázquez en setiembre había estado precedido de reuniones con Chile, otro país al que se le dejó de dar apoyo económico por el mismo motivo. Las quejas presentadas por esos países, sumado a que era probable que en toda la región sucediera lo mismo, generaron que la OCDE acuñara un nuevo concepto que mejoró un poco la situación. Desde hace un tiempo, Uruguay pasó a ser país “en transición al desarrollo” y puede contar con un fondo específico que ya permitió ejecutar algunos proyectos en el país.

“La estrategia fue sumar a Perú, Argentina, Costa Rica…un montón de países que vieron que les ibaa pasar lo mismo. No es la primera vez que se gradúan países, pero sí somos los primeros países graduados de América Latina. Los que se habían graduado hasta ahora o habían sido de Europa y la Unión Europea los seguía acompañando en el proceso o eran de otros países con un desarrollo regional diferente”, explicó.

De todos modos, la directora de AUCI reconoció que la cooperación en materia económica viene a la baja. “El aprendizaje es que solito quizá Uruguay no puede, pero tiene una potencialidad enorme, tiene un desafío para ser escuchado a nivel internacional, aunque acompañado de otros”, dijo y afirmó que era “irresponsable” pensar que por el solo hecho de crecer económicamente el país iba a poder dejar de contar con cooperación.

El mayor cooperante

El último relevamiento realizado por AUCI sobre cooperación internacional data de 2016 e indica que se gestionaron 491 iniciativas en salid, agro, medio ambiente y gobernabilidad. La cantidad mayor de fondos provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), seguido de China y Japón. En total, el aporte fue de unos US$ 22 millones.

A su vez, la AUCI difundió 412 becas y casi dos terceras partes fueron parciales. “Un ofrecimiento de cada cinco tuvo como disciplina energía, medio ambiente y recursos naturales. En cuanto a las becas de cuya gestión participa la AUCI (75%), se recibieron 275 postulaciones y hubo 117 adjudicaciones. Aproximadamente el 40% de las becas adjudicadas fueron ofrecidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la cuarta parte por China”, destaca el último informe. El organismo está por realizar un llamado para un nuevo relevamiento con las últimas cooperaciones.

Vignolo destacó que la cooperación china está comenzando a quedar en el primer puesto pero no porque haya aumentado, sino porque la de los demás cooperantes comienza a bajar, precisamente por ser un país considerado de “renta alta”. “Otros socios tradicionales redujeron mucho su cooperación. Hasta 2014, la Unión Europea y Naciones Unidas tenían acuerdos bilaterales que transferían muchos recursos financieros a Uruguay. A partir de 2014 eso se revirtió y cambia todo el esquema”, afirmó.