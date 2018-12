Godín: "Quiero volver bien, no puedo permitirme otro problema muscular"

El capitán de Atlético Madrid, Diego Godín, fue ganador del premio #Jugador5estrellasATM de noviembre elegido por los hinchas colchoneros y aseguró estar contento y orgulloso por recibir esta distinción.

“Siempre es muy bonito recibir un premio por parte de la afición, en este caso, que me hayan elegido en este mes y orgulloso, contento, feliz de poder ver recompensando el trabajo del campo en este premio y compartirlo con mis compañeros que son los que luchamos día a día para entrenar y salgan bien las cosas y en esos partidos que me tocó ser elegido por la afición”, comentó el Faraón en un video difundido por Atlético Madrid.

🏆🏧 @diegogodin, ganador del premio #Jugador5EstrellasATM de noviembre de @futbolmahou: "Estoy orgulloso, contento y feliz de ver recompensado el trabajo sobre el campo".

¡Enhorabuena, uruguayo! 👏 #AúpaAtleti pic.twitter.com/8cid9OsWpQ — Atlético de Madrid (@Atleti) December 6, 2018

Pensando en el próximo rival de Liga, Godín dijo: “He visto varios partidos Alavés, un equipo que está haciendo las cosas bien, que están compitiendo bien con mucha intensidad, pero nosotros en casa tenemos que hacernos fuerte, es seguir con la racha positiva que llevamos e intentar ganarle a un rival que va a ser duro y difícil, pero compitiendo bien y estando bien nosotros creo que lo vamos a sacar adelante”.

“En los últimos días de recuperación cuando estás a punto de meterte en el equipo tenés que manejar la ansiedad con la realidad de lo que fue la lesión, que fue importante y estoy dentro de los plazos que me marcó el médico, estoy entrando en la cuarta semana, pero vamos con tranquilidad y quiero volver y volver bien porque estamos en un momento de temporada donde no puedo permitirme otro problema muscular por querer apresurarme, sí quiero volver lo antes posible pero volver bien para ayudar al equipo y terminar el año sano, con salud que es lo importante”, reconoció el capitán colchonero que todavía no tiene asegurado su regreso para la fecha del fin de semana.