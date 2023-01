Godín y sus sentimientos encontrados con la selección: “se terminó” su ciclo pero no renuncia a la celeste

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, manifestó su punto de vista con respecto a su continuidad en el combinado celeste, luego de disputar el Mundial Qatar 2022, que se consideró como el “último baile” para él y otros veteranos del equipo como Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Martín Cáceres.

El zaguero de 36 años, que tuvo una lesión muy dura antes de la Copa del Mundo, se tomó su tiempo para meditar su continuidad en el fútbol luego de dicho torneo y finalmente decidió continuar en Vélez Sarsfield por este 2023.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Diego Godín

Los sentimientos de Godín y la selección uruguaya

El otro gran tema en el que pensó fue su continuidad en la selección uruguaya y llegó a la determinación de que su ciclo terminó.

“La selección es una etapa que, para mí, sinceramente, se terminó”, dijo este lunes a ESPN Fútbol Argentina. “En el sentido que siento que es el momento de recambio generacional, que hay chicos que por ahí vienen de abajo y merecen una oportunidad”, explicó.

El defensa dijo que su presencia en el plantel obligue al entrenador a que lo utilice.

AFP

Godín y Ronaldo

“Yo lo que no quiero ser en la selección es el tapón o hacer sentir al entrenador con la obligación. A veces uno por el nombre o por la trayectoria, o por ser el capitán del equipo, a veces puede haber una cierta obligación. Y no, no es así. Muy lejos de eso”.

“Primero pongo a mi país y a mi selección”, señaló. “Creo que es el momento de un cambio generacional y que empiecen a pensar en el próximo mundial, con jugadores que hay en Europa y Uruguay”.

Pese a esa postura, Godín también dejó en claro que él no renuncia a la celeste.

EFE / Esteban Biba

El abrazo de Godín y Suárez en Qatar 2022

“Conceptualmente tengo una idea: que de la selección uno no se retira. Yo lo que digo es: para mí hoy no voy a estar o creo que no voy a seguir en la selección, creo que es así, que terminó un ciclo”, indicó.

“Pero yo no me retiro de la selección. Vos no podés retirarte de la selección. Si mi país me necesita hoy o mañana, yo voy a estar. Mientras siga jugando, si el seleccionador dice 'sos elegible, estás bien y me tenés que dar una mano', yo no voy a decir que no. Pero tengo que ser realista con mi contexto y mi situación hoy”.