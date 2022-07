Golazo: la intimidad de la Selección Uruguaya de Futsal Down en su primer Mundial

“¡Uruguay no ma’!”, alienta una voz en primer plano. Y nos empieza a invadir esa sensación mundialista. Ese sentimiento nacionalista que se enciende de tanto en cuanto cada vez que algún uruguayo o uruguaya pisa una cancha, y más si lleva una pelota entre los pies. Suenan los bombos, la hinchada se prepara para alentar a los jugadores y las banderas saltan junto con los cuerpos que suben y bajan en la tribuna.

Pero la selección también alienta a la hinchada. Están ahí por primera vez: a punto de jugar su primer mundial. Un futbolista levanta las dos manos y forma un corazón entre los índices y los pulgares. Porque, lo saben más de tres millones, para jugar al fútbol no puede faltar garra y corazón.

Golazo es una miniserie documental que sigue la primera participación de Uruguay en el Mundial de futsal para personas con síndrome de Down, que los llevó a Perú a comienzos de 2022, donde lograron el octavo puesto.

“En el fondo es la historia de un mundial en el que ganamos todos: ganaron los jugadores al vivir una experiencia única, gana el país porque la celeste estuvo representada gracias a ellos; pero ganamos todos en la medida en que se va abriendo la cancha a verdaderas oportunidades”, dice Valentina Quagliotti, productora ejecutiva de Golazo y creadora de la Ikusi.

Ikusi es una productora audiovisual social en la que cuenta "historias reales sobre temas sociales desde una mirada positiva", buscando generar un impacto social. “Cuando conocimos que existía esta Selección Uruguaya de Futsal Down y que iban a tener su primera participación mundial vimos que era muy interesante poder contar esta historia porque entendíamos que el fútbol es un lenguaje común, que todos más o menos entendemos y que a todos nos entretiene. Con la excusa del fútbol estaba bueno poder hablar de un tema mucho más de base como es la inclusión”.

El objetivo de los creadores era muy claro: aportar a la sociedad esta historia para inspirar y aportar a la inclusión en la sociedad.

Todos los miércoles a las 20:00 se estrena un nuevo capítulo en la cuenta de Instagram se estrena un nuevo capítulo en la cuenta de Instagram @golazo_serie , de menos de 10 minutos, que muestra la experiencia de 11 uruguayos que defendieron la camiseta. Con emociones, dificultades, triunfos. Perdidas y ganadas. “Yo tengo miedo”, le dice Agustín a un integrante del cuerpo técnico antes de entrar a la cancha para jugar el primer partido del torneo, nada más y nada menos que ante la selección de Brasil. “¿A vos te parece que Suarez no tiene miedo? ¿A vos te parece que Cavani no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Eso te va a fortalecer y va a hacer que salgas sin miedo. Vos tenés que concentrarte en divertirte. Es una competencia pero también es para divertirnos. Si no nos divertimos no sirve de nada”, le responde mientras lo agarra de los hombros. Agustín sale a la cancha y el primer partido mundial empieza a rodar.

En su primera participación mundialista Uruguay paró 13 futbolistas de distintos departamentos del país en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional Videna de Lima, donde enfrentaron a los seleccionados de Brasil, Turquía y Chile.

Nicolás Garrido / IKUSI

Los jugadores en el preesteno de la serie

Pero, ¿por qué generar una serie para redes sociales? La clave es la siguiente: acceso público y gratuito. "Si hacemos una película capaz que muy pocas personas la pueden ir a ver o podemos llegar a un público de determinada edad o en determinados espacios. Hacerlo en pequeñas cápsulas, capítulos cortitos de menos de 10 minutos, entendimos que cualquiera en un ómnibus o en una sala de espera que esté con el celular puede encontrar un hueco para verla. Hacerlo en redes para que sea pública y gratuita, para que la gente se comprometa a ayudarnos a difundirlo".

La serie además cuenta con subtítulos e interpretación en Lengua de Señas Uruguaya. Y queda disponible cada jueves en su cuenta de Youtube.

Este miércoles se estrena el tercero de los seis episodios que componen la narrativa. Una mirada íntima a los entretelones de una selección deportiva que fue a dejarlo todo en la cancha. Bajo la realización de Gastón Martínez y la producción de Sofía Cayota, Golazo se convierte en la oportunidad de observar cada etapa de la contienda mundialista, incluso aquellos aspectos que no fueron descubiertos siquiera a sus familias. Una mirada sin intermediarios ni interferencias en la que ellos mismos gambetean su propia historia.

"Nos metimos en la habitación, en el baño, en el ómnibus, en el vestuario. En el detrás de escenas de todo. Donde los padres que acompañaron ni siquiera podían acceder. Esta bueno para todos: le aporta a los jugadores, las familias y al Uruguay entero que quiere enterarse como se vivió realmente este mundial en la intimidad de los jugadores y su cuerpo técnico", sostiene la Quagliotti.

“Voy a vendarme la mano, como Suárez", dice Nacho mientras se prepara en su habitación para el primer encuentro. "No, no, no. Luis Suárez soy yo", le advierte un compañero. "¿Luis Suárez sos vos? Cavani soy", vuelve a elegir rápidamente.

Pero el documental no muestra un espejo de la selección mayor. Luis Suárez y Edinson Cavani no entran en este universo. Los cracks son ellos. Y tienen puesta la celeste. Como dice Luis, el golero de la selección: “Vamos a defender nuestra camiseta, somos Uruguay 100%”. No hay lugar para medias tintas.

“Si fuésemos a hacer el documental del Mundial de la selección oficial en Catar lo contaríamos de esta manera. El foco es que son unos deportistas que van a vivir su primera experiencia mundial. Obviamente hay una visión de trasladar cómo entendemos la inclusión real que tiene que ver con dar oportunidades, con realmente considerar a estos jugadores como lo que son: jugadores", comenta la productora y considera que en la sociedad uruguaya "muchas veces se sigue discriminando y segregando" a las personas con Síndrome de Down.

Nicolás Garrido / IKUSI

"Al final del día son jugadores que tienen un cuerpo técnico, una nutricionista, horarios, concentración. Hubo familia que acompañó pero no estaba con ellos ni siquiera en el mismo hotel, solo podían ir a los partidos como hinchada y no podían verlos antes. Realmente fue un mundial que se preparó y se jugó con todo el profesionalismo y el espíritu deportivo que debía tener. Los jugadores así lo vivieron", concluyó.

La pelota está en la cancha y todavía quedan cuatro episodios de una serie que es una oportunidad para espiar en la intimidad de una selección uruguaya primeriza pero aguerrida, un plantel que corre cada pelota, grita cada gol con toda la garganta y se abraza cuando es necesario. Golazo.