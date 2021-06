Planteos de Moratorio: medidores de dióxido de carbono y algoritmo para complementar el pase verde

El reconocido científico Gonzalo Moratorio cuestionó este martes la estrategia adoptada por las autoridades del gobierno nacional para combatir el avance del coronavirus, que, a su parecer, quedó "altamente debilitada" debido a la gran circulación viral que existe en el país y tomó una dirección distinta a la aconsejada por los científicos.

"Hubo una forma de jugar (distinta) entre tomadores de decisiones y científicos. Hoy en día, nos hacen ver el 2020 con esa curva tan chata, con esos pocos casos, y este 2021, con una estrategia y herramientas generadas que han quedando altamente debilitadas dado el contexto", dijo a radio Sarandí.

"No se cambia la estrategia, no se repiensa, no se propone. Eso habla de que tenés una comunidad científica que te está diciendo 'tenemos que hacer esto' y autoridades nacionales que siguen por un camino, donde la apuesta es únicamente a un caballo –la vacunación–, que claramente es la salida, pero hay que ayudarlo", agregó.

Aunque valoró la "estrategia de testeo" y el "excelente" trabajo del Ministerio de Salud Pública al aislar los casos positivos durante la primera etapa de la pandemia, Moratorio señaló que en 2021 la llegada de la primera ola al país provocó que el desempeño fuera "totalmente insuficiente", dado el "descontrol" que ocasionó la pérdida del hilo epidemiológico con el incremento de los contagios.

Partidario "en gran parte" de dar una tercera dosis, el virólogo recordó una cuota de medidas propuestas por los científicos para "desaglomerar puntos claves" que permitan a las personas trabajar y movilizarse con mayor seguridad, aunque, afirmó, estos no sean momentos "oportunos" para pensar en actividades que conlleven un aumento de la movilidad. Como ejemplo, hizo mención a la reducción del aforo en el transporte público y el consecuente aumento de frecuencias, también al control de los comercios y la educación, y planteó utilizar medidores, con un valor de US$ 200 a US$ 400, que permitan monitorear el grado de contaminación en los distintos ambientes. "(Permiten hacer un) monitoreo de cuál es el grado de contaminación del aire por CO2. Son medidores que nos pueden dar una idea de cuán viciado está un ambiente y pueden ser utilizados inclusive en el transporte público", propuso.

Aferrado a la idea de incorporar un "algoritmo" que complemente al pase verde, Moratorio señaló que esa iniciativa permitiría a los ciudadanos moverse "en función a las dosis" recibidas o al tiempo de inmunización diagnosticado. "Creo que habría que cambiar un poco la jugada. Se siguió con el mismo tipo y vimos los mismos resultados", opinó.

Explicó, además, que los resultados con la vacunación de Sinovac, en más de 700 mil muestras, son "muy alentadores" y podrían facilitar a Uruguay el camino hacia la inmunidad de rebaño. "Ese podría ser el panorama si nos hubiésemos cuidado y nos hubiesen cuidado", indicó. Y sostuvo que "la dinámica de contagios" no fue "solucionable" apelando a la responsabilidad de cada individuo, como apostó el gobierno.

"Si nosotros comparamos solo los últimos dos meses, en mayo tenemos 10 mil casos activos más, en índice de Harvard pasamos de 77 a 107. en fallecidos igualamos y superamos y en camas de CTI estamos igual. Entonces, la evidencia creo que deja de ser únicamente científica y está en los ojos de todos", sentenció.