Exdiputado Gonzalo Mujica: "Cuando subí a la camioneta me había olvidado que había tomado vino"

El ex diputado Gonzalo Mujica arrojó un resultado positivo en una prueba de espirometría cuando manejaba su camioneta en La Paloma en la madrugada de este sábado.

El hecho ocurrió sobre las 2:30 de la mañana en la zona de la Costanera y Calle del Puerto, en el balneario donde hoy se celebra el encuentro anual del herrerismo y el primer acto político del sector Todos del Partido Nacional, liderado por Luis Lacalle Pou.

“Había cenado a las 11 de la noche. Esto fue a las 2:30 de la mañana. Quedé charlando con mis amigos. Me despedí de ellos y me vine para el hotel. Francamente, cuando me subí a la camioneta, me había olvidado que había tomado vino porque estaba en perfectas condiciones”, dijo Mujica, quien perteneció al Frente Amplio y ahora milita en el Partido Nacional.

Y agregó: “Lo mío es un mal ejemplo, obviamente, porque siempre una falta es un mal ejemplo, pero hay que poner las cosas en su término. Estaba en perfectas condiciones, hablé con los inspectores, estacioné mi camioneta, acepté la decisión y me fui caminando para el hotel”.

La espirometría dio 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre. La ley vigente en el país establece que ningún conductor puede ingerir alcohol.

“Es un error, por supuesto. En realidad, fue un descuido”, dijo en el acto de Todos.

Consultado acerca de si está de acuerdo con flexibilizar la ley de seguridad vial, Mujica indicó que “el cero absoluto genera el problema de que mucha gente termina siendo violatoria de la norma sin voluntad” y eso “obstaculiza que cumpla bien su efecto”, es decir, la reducción de los siniestros de tránsito provocados por la ingesta de alcohol. “Entre el cero y el objetivo hay posibilidad de flexibilización. Hay que ver. Habría que permitir que la gente tenga esa posibilidad de un consumo lógico y adecuado y que forma parte de nuestra cultura gastronómica”, comentó.

El incidente de Mujica se suma a los casos del senador Daniel Bianchi y el edil Darwin Correa. Bianchi manejó bajo los efectos del alcohol su auto y chocó otros vehículos en Punta del Este. En consecuencia fue expulsado del Partido de la Gente. Su espirometría marcó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Correa, del Partido Nacional, volcó su camioneta también en Maldonado. Su prueba indicó que tenía 1,1 gramos de alcohol en sangre. En ninguno de los dos casos hubo lesionados.