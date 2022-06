Graciela Bianchi pide convocar al fiscal de Corte Juan Gómez por sumario al fiscal Iglesias

La senadora Graciela Bianchi comunicó en su cuenta de Twitter que le solicitó al coordinador de la bancada del Partido Nacional que cite al fiscal de Corte, Juan Gómez, a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, por el sumario con separación de cargo que se le impuso al fiscal Raúl Iglesias.

Acabo de solicitar al Coordinador de la Bancada del Partido Nacional la citación del Fiscal Juan Gómez a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 21, 2022

"Lo que está queriendo hacer el fiscal Gómez es darle una señal a los otros fiscales sobre que no pueden tener actitudes o conductas de independencia técnica, cosa que yo vengo diciendo hace años cuando todavía estaba el fiscal Jorge Díaz, que creo que todavía sigue estando en muchos fiscales, tal vez en el propio fiscal Gómez", dijo la legisladora en diálogo con Telenoche.

Bianchi reconoció que "no sería justo" calificar el hecho como una "persecución" del actual fiscal de Corte, pero señaló que "claramente hay una señal a los otros fiscales".

De todas formas, la senadora aseguró haber quedado "impactada" al tomar conocimiento de la sanción a Iglesias porque no creía que Gómez fuera capaz de llegar a este punto. "Pensé que iba a usar mucho más su ecuanimidad y podía corresponder, si hubiera querido investigar, sumario sin medidas cautelares, pero separar del cargo a una persona y retenerle el 50% de los haberes es una medida ya de castigo", valoró.

"Raúl Iglesias asume una conducta, una actitud independiente en lo que se refiere a archivar denuncias, que no quiere decir enterrarlas porque se pueden desarchivar en cualquier momento y le hace un sumario con separación del cargo y retención de haberes. Creo que por una buena vez hay que ponerle punto final a lo que está pasando desde hace años con la Fiscalía", agregó.

En este sentido, apuntó al exfiscal de Corte, Jorge Diaz, y señaló que "él armó toda una estructura de concursos digitados con privilegiados y no privilegiados", que provocó que los fiscales no adopten ciertas posturas para no molestar a su jerarca, a través del "fenómeno de la autocensura".