Separan del cargo al fiscal Iglesias por archivo de casos

La Fiscalía General de la Nación dispuso este lunes el inicio de un sumario con separación del cargo al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias por el archivo de casos.

La medida, que también implica la retención del 50% del sueldo, fue tomada luego de un análisis disciplinario.

Según se supo, el fiscal de Corte, Juan Gómez, había encargado un informe al Departamento de Políticas Públicas sobre Iglesias. Ese informe se entregó al área Jurídica de la Fiscalía, que fue clave para que se tomara esta decisión.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, no agregó comentarios ya que explicó que los procesos disciplinarios son "de carácter reservado".

Iglesias archivó 300 casos en su primera semana al frente de la fiscalía de Delitos Sexuales de 4° turno lo que le valió un informe del Departamento de Políticas Públicas que analizó el caso.

Según informó El Observador la semana pasada, cuando ingresó a la fiscalía que encabezaba Sylvia Lovesio, había 910 casos en curso, según indicó él mismo en varias entrevistas. Ahora hay 470. Iglesias archivó 440 casos hasta el momento y tenía hasta la semana pasada otros 100 casos con órdenes dictadas.

Iglesias fundamentó sus archivos en el artículo 98 del Código del Proceso Penal que establece que el fiscal "podrá abstenerse de toda investigación" o darla por terminada una ya iniciada "si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. La resolución de no investigar o de dar por terminada la investigación será siempre fundada, y se comunicará al denunciante".

El fiscal había afirmado semanas atrás que esos archivos se dieron porque "no se colectó la evidencia suficiente" para llevar a los acusados a una formalización. "Las víctimas no las ubicás, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada", detalló Iglesias.