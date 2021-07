Graciela Bianchi: "Soy absolutamente razonable para todo, por más de que me quieran hacer fama distinta"

Antes de que se diera a conocer la noticia, la senadora nacionalista Graciela Bianchi ya lo tenía claro: "No se me va a ocurrir a mí innovar", había declarado días atrás sobre la eventual posibilidad de asumir la vicepresidencia en lugar de Beatriz Argimón o, en el peor de los casos, la presidencia ante la ausencia de Luis Lacalle Pou. Este sábado, esa posibilidad se volverá realidad: Bianchi asumirá la vicepresidencia de la República en reemplazo de la vicemandataria Argimón, quien solicitó licencia con motivo de un viaje oficial para participar de la Precumbre sobre Sistemas Alimentarios que se desarrollará en Roma, Italia, entre el 26 y 28 de julio.

La senadora ocupará el cargo por una semana y será la primera sustituta de una de las dos máximas autoridades del Ejecutivo desde que asumió el nuevo gobierno. Pero ¿qué dijo que hará al asumir?

Bianchi adelantó que encarará la función de una forma "razonable" sin interceder en las decisiones del equipo de gobierno.

"Soy una persona sumamente ubicada en el rol que tengo que desempeñar. Si soy senadora y tengo que defender al gobierno en determinadas posturas, que para mí son de principios, yo voy a defenderlo con todas mis características. Soy así, no voy a cambiar. Ahora, si tengo que asumir el rol y presidir la sesión del Senado es ese el rol y en consecuencia me adapto al mismo. No es la primera vez que voy a tener que estar al frente de un grupo de personas", dijo este jueves en rueda de prensa, luego de reunirse con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

"Soy absolutamente razonable para todo, por más de que me quieran hacer fama distinta", insistió y destacó su capacidad para saber adaptarse a "los roles" políticos que, en este caso, le tocan.

En declaraciones a Fácil desviarse, de Del Sol, la dirigente del Partido Nacional había adelantado tener "absolutamente consciencia" de que no haber sido electa para ser presidenta ni vicepresidenta. "En consecuencia, no se me ocurriría innovar", precisó.

Antes de tomar una decisión, Bianchi sostuvo que le preguntaría a Lacalle Pou y aclaró que, si bien es "muy dura" con las ideas, suele ser "suave" con las personas.