Gran Premio Ramírez 2023: qué caballos son los favoritos y cómo y dónde apostar

Este viernes 6 de enero a la hora 20.45 se corre la edición número 125 del Gran Premio Ramírez, la carrera hípica más importante del calendario turfístico. Prelude Rye, ganador en 2021, busca repetir la corona, aunque según el programa oficial es el enemigo detrás del brasileño Kopenhagen, con la monta de Henderson Fernandes.

Son 16 caballos inscriptos: los uruguayos Quentin Tarantino, Quixote, Residerado, Topo Do Sul, El Mano Blanca, El Curato, Her Majesty y Valor Futuro; dos argentinos -Prelude Ray y Roundofapplause- y seis brasileños -Kopenhagen, Nathan, Mapa Mundi, Join Battle, Don Musa y El Cosechero-.

¿A quien apostar y quiénes son los favoritos?

Los dividendos de cada caballo se saben recién el día de la carrera, cuando se abren las apuestas, ya que se elaboran según el monto que se va apostando por cada uno. Los caballos con mayores apuestas tienen un dividendo más bajo, y los menos favoritos, más alto.

En 2022 Prelude Rye pagaba ocho pesos por cada uno apostado. Esta vez sus dividendos seguramente sean más bajos al ser uno de los favoritos.

Además de Prelude Rye y Kopenhagen (debutante en Maroñas), la sorpresa, según el programa oficial, puede ser el brasileño Join Battle, con la monta de Julio Méndez, aunque algunos expertos también apuntan a Her Majesty, con la monta de Federico Píriz.

¿Cómo apostar en el Ramírez?

Hay varios formatos diferentes de apuestas. Los más comunes, según la web de Maroñas, son

Ganador: como su nombre lo dice, consiste en seleccionar al caballo que finaliza en primer lugar.

Segundo: la apuesta implica seleccionar al caballo que finaliza en primer o segundo lugar, independientemente del orden.

Tercero: seleccionar al caballo que finaliza en primer o segundo lugar, independientemente del orden.

Doble: implica acertarle a los ganadores de dos carreras consecutivas.

Pick 3: implica acertarle a los ganadores de tres carreras consecutivas.

Pick 6: implica acertarle a los ganadores de carreras carreras consecutivas.

Exacta: acertar a los caballos que finalicen la carrera en primer y segundo lugar en el orden exacto de llegada.

Trifecta: acertar a los caballos que finalicen la carrera en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada.

Combi - triple: consiste en seleccionar a los caballos que finalicen en primer y segundo lugar en tres carreras designadas

Trifecta box o trifecta candado: Consiste en seleccionar a los caballos que finalicen la carrera en primer, segundo y tercer lugar, sin importar el orden de llegada en una carrera determinada.

Cuatrifecta: Consiste en seleccionar a los caballos que finalicen la carrera en primer, segundo, tercer y cuarto lugar en el orden exacto de llegada.

Cuatrifecta box o cuatrifecta candado: Consiste en seleccionar a los caballos que finalicen la carrera en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, sin importar el orden de llegada en una carrera determinada.

Dónde hacer la apuesta por teléfono u online

Por teléfono: se puede hacer la apuesta hablando con un operador o con un contestador automático (solo para ganador, Segundo, Tercero o Exacta). En Uruguay se llama al 2514 7777 En Argentina: 0800 333 1 777

Las apuestas se pueden hacer a través del sitio web. Para eso hay que hacerse un uususario y depositar 300 pesos en esa cuenta.

Los participantes

PARTICIPANTES

1 QUENTIN TARANTINO. Jockey Evair Pereira

1A QUIXOTE. Jockey Deividi Gaier

2 ROUNDOFAPPLAUSE Jockey Javier E. Pére

3 KOPENHAGEN (BRZ) Jockey Henderson Fernandes

4 NATHAN (BRZ) Jockey Eric Acosta

5 RESIDERADO Jockey Luis A. Cáceres

6 TOPO DO SUL Jockey Héctor F. Lazo

7 EL MANO BLANCA Jockey Carlos M. Suárez

8 EL CURATO Jockey Yair E. Pereira

9 HER MAJESTY Jockey Federico F. Píriz

10 MAPA MUNDI (BRZ) Jockey Vagner Leal

11 JOIN BATTLE (BRZ) Jockey Julio C. Méndez

12 PRELUDE RYE (ARG) Jockey Pablo Rodríguez

13 DON MUSA (BRZ) Jockey Maicol De Souza

14 VALOR FUTURO Jockey Fabio H. Guedes

15 EL COSECHERO (BRZ) Jockey Antony R. De Paula

La lista de inscriptos

Las carreras de la jornada

1° PREMIO: COPA CHALLENGE URUGUAY 12:50

2° PREMIO: GANDHI DI JOB (2017-2018) Hora 13:15

3° PREMIO: FIRST THING (2019) 13:40

4° PREMIO: ESCUELA DE JOCKEYS Y VAREADORES GENERACIÓN 2022 14:10

5° HANDICAP ESPECIAL EUGENIO J. LAGARMILLA 14:35

6° PREMIO: AJUSTE FISCAL (2020) 15:00

7° PREMIO: SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE TURF 15:25

8° GRAN PREMIO MAROÑAS 8 GRAN PREMIO MAROÑAS 15:55

9° PREMIO: OSAF Hora 16:25

10° GRAN PREMIO PEDRO PIÑEYRÚA 16:55

11° PREMIO: WALTER H. ABELENDA NEGOCIOS RURALES Hora 17:30

12° PREMIO: SOFITEL MONTEVIDEO CASINO CARRASCO & SPA 18:10

13° GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO-Presidente Jorge Batlle 18:45

14° PREMIO: ATLETICO EL CULANO (2021) 19:20

15° PREMIO: ESTRELLA DE GALICIA 20:00

16° GRAN PREMIO JOSÉ PEDRO RAMÍREZ 20:40

17° PREMIO: PRELUDE RYE (2022) 21:20