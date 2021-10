Granjeros de Salto, intendencia y MGAP compartirán gobernanza de la Central Hortícola del Norte

La Central Hortícola del Norte (CHN), que está en construcción y se prevé esté funcionando en el primer semestre de 2022, tendrá una gobernanza compartida entre el gobierno y los productores. Este jueves, en conferencia de prensa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Salto anunciaron que el mercado tendrá una Junta Directiva integrada por representantes del gobierno departamental, del ministerio, de los productores y de los operadores.

La presidencia de la directiva será rotativa entre los productores, el ministerio y la intendencia. Cada representante estará en el cargo durante dos años. El intendente de Salto, Andrés Lima, destacó que esto “pone de manifiesto la coordinación y la confianza con la que se trabajó”.

El proyecto de ley para constituir este mercado hortícola como una persona jurídica no estatal está pronto y se remitirá próximamente al Parlamento, indicó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. Este proyecto fue redactado tras un acuerdo entre el ministerio, la intendencia salteña y las gremiales de productores.

Mientras el proyecto es estudiado por el Poder Legislativo se creará una "mesa provisoria" que trabajará en la mejora del plan de negocios del mercado, anunció Mattos.

“No podemos perder tiempo para ejecutar el plan de negocios para cuando se inaugure la obra el año que viene”, mencionó el ministro.

Integrantes del MGAP, la Intendencia de Salto y de la gremial Salto Hortícola hablaron sobre la Central Hortícola del Norte.

#AHORA el ministro Mattos: "Celebramos el hecho de que esén reunidos aquí los productores, el gobierno departamental, el gobierno nacional y los operadores que hoy nos acompañan a distancia que son también actores importantes en esta ecuación de equilibrio" pic.twitter.com/t9pc6VEI2X — MGAP (@MGAPUruguay) October 14, 2021

Un viejo anhelo

Mattos sostuvo que la creación de la CHN “es una vieja aspiración del sector hortícola del norte”, que una vez culminada “tiene que ser un centro de desarrollo, difusión y capacitación para los productores, que traerá mayor profesionalización en la región”, dijo.

Destacó que con este nuevo centro de comercialización se aportará al desarrollo de la producción granjera de la zona norte del país y se mejorará la oferta productiva, ya que los pequeños granjeros tendrán la oportunidad de acceder a un centro de ventas que esperan sea “de excelencia”.

En Salto hay más de 400 productores hortícolas, esta producción genera en ese departamento 5 mil puestos de trabajo, aunque se espera que el alcance del mercado sea regional, ya que está pensado para que productores granjeros de Salto, Paysandú, Tacuarembó y Artigas comercialicen sus productos.

En la conferencia de prensa, el subsecretario delo MGAP, Juan Ignacio Buffa resaltó que este proyecto “tiene como sello la descentralización”.

Acuerdo con la UAM

Según informaron desde el gobierno departamental de Salto, se piensa firmar un convenio de cooperación con la Intendencia de Montevideo para que la CHN coopere con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y viceversa.

El intendente de Salto, Andrés Lima expresó que “hace años se viene trabajando en el sueño de contar con una central hortícola, que para el sector es clave”. Según dijo, con esta iniciativa se verá beneficiado el comercio local, los granjeros y los consumidores.

Para esta obra se necesitan cerca de US$ 6 millones: US$ 2 millones de la intendencia, $ 40 millones de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) y US$ 1,5 millones del MGAP. Según lo previsto, los productores aportarán cerca de US$ 1 millón.

Aquiles Mainardi, presidente de la gremial Salto Hortícola habló durante la conferencia de la importancia de la participación de los productores y sostuvo que el proyecto “tiene mucho de descentralización porque al norte los productores deben tener las mismas condiciones que tienen los del sur”.

“Estamos inmensamente contentos de haber consensuado con nuestras diferencias y similitudes. Todas las partes apostamos a lo mismo, al desarrollo, a que los productores se queden en el medio rural y que sean competitivos”, concluyó el granjero.

La gobernanza del mercado será compartido entre el gobierno departamental, el ministerio y los productores.