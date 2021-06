En qué está la obra de la Central Hortícola del Norte que el MGAP planea inaugura en mayo de 2022

Las obras en la Central Hortícola del Norte (CHN) van “viento en popa”, con un 40% terminado, comentó a El Observador el director de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, quien estima que en agosto esté terminada la primera parte del proyecto.

Si todo sale como se espera, dicho emprendimiento se inaugurará en mayo de 2022.

El nuevo mercado funcionará en el Parque Agroalimentario de Salto –lindero a la intersección de las rutas 3 y 31–.

Compromiso del @MGAPUruguay de apoyar este emprendimiento, que va permitir potenciar la producción granjera del Norte del país. 🍅🥕🧄🫑🥦🧅 Y acercando aun más a los consumidores y a los productores. #Digegra #CHN https://t.co/OkxTmcdijU — Nicolas Chiesa (@nchiesa) June 11, 2021

Según anunció Chiesa, por estos días el MGAP estudia de qué manera aportará la financiación que le corresponde.

“Probablemente se generará un préstamo o un fideicomiso, seguramente a 10 años, para que la obra consiga US$ 1,5 millones que necesita para culminarse. Queremos meter el acelerador porque los fondos dan hasta agosto y queremos generar el préstamo para que llegue en fecha y que no haya un parate en la obra”, dijo.

La CHN se financiará con US$ 1.515.499 de la Intendencia de Salto; US$ 918.485 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; US$ 1.500.000 del Fondo de la Granja del MGAP; y US$ 800.000 de los productores y operadores de Salto Hortícola, explicó el titular de la Digegra.

Centro de referencia

Este mercado contará con 75 puestos, área de servicios, almacenamiento, empaquetado y área de logística para productores y operadores hortifrutícolas de la zona norte del país. Siete de los puestos serán para las gremiales integrantes de Salto Hortícola que decidirán junto a sus socios de qué manera comercializarán los productos.

Instalar este lugar, dijo Chiesa, mejorará la logística de la venta de frutas y hortalizas que no deberán enviarse a Montevideo –a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) – para luego venderse hacia el interior del país nuevamente.

“Queremos que este sea un centro de referencia en la zona norte. Todo ha sido peleado durante muchos años por la gremial Salto Hortícola y desde el comienzo con el ministro (Carlos María) Uriarte le dimos todo el apoyo”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que desde el MGAP se espera que este mercado trabaje en coordinación con la UAM. “Queremos que sean complementarios y que se puedan potenciar”, sostuvo.

Un proyecto de los productores

Ítalo Tenca, directivo de Salto Hortícola, destacó que este proyecto es importante porque los productores formaron parte de él desde el inicio. “Salto Hortícola viene trabajando junto a la intendencia. Este proyecto es de los productores porque lo hemos pensado, ha sido un requerimiento de varias generaciones de productores y en este momento, los dirigentes gremiales han podido llevar adelante la obra”, dijo.

Resaltó el apoyo del gobierno departamental y del MGAP e informó que ahora se estudia cómo se compondrá el directorio que tomará las decisiones en el mercado. Aún no se determina la figura jurídica que tendrá el proyecto, pero “lo más probable es que termine siendo una persona pública no estatal”, comentó Tenca.

El directorio se compondrá por un representante de la Intendencia de Salto, uno del MGAP y tres delegados de los productores y operadores.

Oportunidad para exportar

“Hay productores que no tienen volúmenes como para llegar a la UAM, pero acá podrán tener la oportunidad de estar mano a mano con los compradores en Salto y a 10 km de su chacra, lo que no es menor”, añadió y destacó que con la instalación de la CNH no solo mejorarán los números de los productores, que no deberán viajar hacia Montevideo, sino también, se evitará el desarraigo de muchos que deben dejar el interior del país e instalarse en la capital para poder trabajar en la UAM.

Por otro lado, Tenca detalló que con este mercado se puede desarrollar una oportunidad a futuro de exportación de mercadería para Brasil o Argentina.

Lo principal de esta iniciativa es que cada productor podrá “quedarse con un 10% más de lo que hoy le queda después de la venta”, lo que para la gremial es “fundamental para que la gente pueda seguir pensando que hay futuro en el sector”, complementó.