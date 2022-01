Gregorio Pérez fue dado de alta y volverá a Uruguay; mirá su video a los hinchas de la U

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez fue dado de alta tras estar internado en un hospital de Lima, Perú, luego de sufrir un síndrome coronario el pasado 13 de enero.

El técnico de 74 años, que al momento de su quebranto de salud estaba al frente de Universitario de Lima, regresó a su hogar este domingo, 17 días después de su internación, y esperaba para retornar a Uruguay a la brevedad junto a su esposa.

En un video que se dio a conocer el pasado sábado, Gregorio envió un mensaje para agradecer a los hinchas de Universitario de Lima, club en el que no seguirá para priorizar su salud.

“Tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no reconozca el cariño, el afecto, la amistad que ustedes me han brindado y el apoyo”, expresó. “Y yo desearles lo mejor, que realmente este club tan grande se lo merece”.

¡MAESTRO! Gregorio Pérez 🧠🇺🇾 envió un mensaje a todo el pueblo de @Universitario. Con emotivas palabras transmitidas durante la #NocheCremaXGOLPERU 🤩, el DT comentó los detalles que lo alejaron del plantel para la temporada 2022 de la #LIGA1BETSSONXGOLPERU 🏆🇵🇪. #DependeDeTi pic.twitter.com/3L7A0IoIXv — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 29, 2022

“Apoyen a todos. La U tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar, latente de lo que pasa en el club”, agregó.

El pasado 13 de enero Gregorio fue trasladado a una clínica de la capital peruana donde fue diagnosticado con síndrome coronario, siendo sometido a un cateterismo.

El uruguayo había dirigido al cuadro crema en el partido amistoso ante San Martín un día antes de su percance. Además, estuvo presente en los entrenamientos de Universitario en las instalaciones de Campo Mar, al sur de Lima, el día en que se sintió mal.

Luego de tener que dejar Universitario en 2020 debido a la pandemia de covid-19, al ser población de riesgo, el experimentado entrenador regresó a dirigir a la U en el campeonato nacional peruano en setiembre de 2021, finalizando en el tercer lugar y logrando un cupo para la Copa Libertadores 2022.

¡LA PALABRA! Aldo Corzo 🔛🇵🇪, lateral de @Universitario, durante la #NocheCremaXGOLPERU: "Nos afectó bastante la salida de Gregorio Pérez pues, más allá de ser buen técnico, es buena persona". #DependeDeTi pic.twitter.com/sdAy61c1A2 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 30, 2022

Había dirigido al colombiano Santa Fe entre 2017 y 2018. En 2021 asumió las riendas del Defensor Sporting, pero la institución decidió cesarlo por malos resultados.

Su momento de mayor gloria lo vivió en Peñarol - equipo que dirigió en reiteradas ocasiones- donde lideró cuatro de cinco campeonatos uruguayos obtenidos consecutivamente por el carbonero en su quinquenio entre 1993 y 1997.

Con base en AFP