Greta Thunberg, la activista de 16 años que se embanderó contra el cambio climático

La joven activista sueca Greta Thunberg, referente de la lucha contra el cambio climático, afirmó que el movimiento estudiantil que preside no debería asumir ese tipo de carga, pero que ha debido hacerlo por la inacción de los adultos frente al asunto.



"Querríamos volver a la escuela y continuar con nuestra vida normal, pero dada la gravedad de la situación sentimos que debemos hacer algo. Es mucha responsabilidad para los niños, no deberíamos tenerla, así que nos encantaría que los adultos se unan a nosotros para ayudarnos", dijo en una conferencia en Lausana, Suiza.

Con 16 años de edad, Thunberg comenzó a involucrarse con el movimiento estudiantil ambientalista, y en poco tiempo se volvió una referente del tema. "No me gusta ser el centro de atención, es difícil a veces tener tantas cámaras delante, pero me tengo que recordar a mí misma que es por una buena causa, que si esa es la forma de que los medios traten la emergencia climática, pues es positivo", señaló ante cientos de periodistas.



Su accionar ha generado discrepancias, y hay quienes le recriminan que incite al absentismo escolar a las decenas de miles de menores que se han sumado a su movimiento en todo el mundo, con el fin de realizar huelgas y manifestaciones públicas.

Yo solo puedo hablar por mí misma

Thunberg asistió en Lausana a la reunión de jóvenes activistas por el clima que concluirá con una marcha el viernes en la ciudad suiza por el movimiento "Fridays for Future", popularizado por la adolescente.



Además de ella se encontraban en el evento el premio Nobel de Química suizo Jacques Dubochet, partidario del movimiento iniciado por Thunberg, y el científico y presidente del Club de Roma Ernst von Weizsäcker.



En referencia a su protagonismo, Thunberg afirmó que no se considera "una líder o una figura a seguir", y señaló que todos los integrantes del movimiento son importantes. "A menudo me invitan a hablar en nombre del movimiento pero siento que a veces eso no es correcto, yo solo puedo hablar por mí misma", consideró la joven.

Un problema del sistema

Durante la conferencia, Thunberg fue consultada por el lugar de los políticos frente a la crisis climática, y si considera que son ellos los principales responsables y si deberían ser procesados por ello. Frente a esto, la joven subrayó que "no podemos echar la culpa individualmente a los líderes, es el sistema el que está mal". Agregó que conoció a "muchos políticos que quieren hacer más pero no pueden", y dijo que no se les puede atribuir toda la culpa, "aunque es cierto que tienen que asumir más responsabilidad que otros".



Respecto a los resultados obtenidos desde el inicio del movimiento, evaluó que pese a las huelgas y llamados a la acción "las emisiones globales (de gases de efecto invernadero) no han bajado, así que seguimos en la casilla de salida y necesitamos hacer más, solo estamos rascando la superficie".



Su visita a Suiza ocurre en simultáneo a la reunión en Ginebra del Panel de Expertos en Cambio Climático (IPCC), que presentará un informe especial esta semana sobre el uso agrícola y forestal del suelo global con el fin de evitar un calentamiento global irreversible. En tanto, Thunberg instó a los medios de comunicación a difundir el informe para que "la gente se concientice de lo que sucede realmente".

Siguientes pasos

Thunberg interpretó las críticas que el movimiento ha tenido por parte de sectores políticos conservados como "una positiva señal de que estamos creando impacto, lo que a algunos les hace sentirse amenazados".

Cuando parta de Suiza, la joven pasará por la cumbre climática del 23 de setiembre en la sede de Naciones Unidas, y luego se dirigirá a Chile, en búsqueda difundir el movimiento.

Con información de EFE.