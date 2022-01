Guardavidas de Maldonado mantienen paro y Antía les salió al cruce    

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó el paro realizado por la brigada de guardavidas y dijo que fue un acto de irresponsabilidad que habla "bastante mal" del servicio de guardavidas. Desde la Asociación de Guardavidas respondieron que mucho de lo que el intendente dice "no es real".

Este domingo, la Agrupación de Guardavidas de Maldonado (AGM) paralizó sus actividades en reclamo de mayor seguridad, luego de que el sábado varias casetas se dañaran por los fuertes vientos y dos trabajadores resultaran heridos. Según informaron los trabajadores, en muchos casos las casetas no cuentan con los anclajes ni los abulonamientos necesarios para que sean lugares seguros tanto para los guardavidas como para los bañistas.

Antía dijo en conferencia de prensa que la brigada de guardavidas "cometió un error tremendo" por hacer el paro y anunció sanciones. "Van a perder presentismo", agregó el intendente.

El jerarca justificó que el motivo de la ruptura de las casetas fue por el temporal. "La intendencia no es culpable de una turbonada", dijo y agregó que no fue el "único destrozo en el departamento" a causa de los vientos.

El martes a las 11 de mañana se realizará una reunión bipartita entre la intendencia y los sindicatos que nuclean a los guardavidas, Adeom y Asociación de Guardavidas de Maldonado. Según explicó Nicolás Duprey, vocero de la asociación, a El Observador, las medidas de paro continúan hasta obtener una respuesta en la reunión con la intendencia.

El vocero se mostró optimista de obtener una resolución y explicó que su "vocación es estar en la playa", por lo que "tomar medidas para nosotros es extremadamente difícil". Agregó que el "rol del guardavidas" es preservar la vida y "no podemos hacerlo sin antes preservar la de nuestros compañeros".

En cuanto a las declaraciones de Antía, Duprey dijo que mucho de lo que se dijo "no es real" y que "las casetas no estaban en buenas condiciones". Según explicó el vocero, se les mandaron informes con fotografías y recorridos tanto en noviembre como en diciembre a la intendencia. "No tuvimos respuesta y dos trabajadores terminaron con politraumatismos y el intendente se refirió al hecho con mucha liviandad", concluyó.

Por su parte, Marcelo López, el presidente de Adeom de Maldonado, también respondió a los dichos de Antía en Telemundo diciendo que "el único responsable de que suceda algo en las playas de Maldonado es Enrique Antía con su gobierno. La culpa no es de la Asociación de Guardavidas de Maldonado ni del sindicato de Adeom".

Agregó que "no le sorprende" que el intendente le "mienta a la población" y "amenace a los trabajadores" refiriéndose a las sanciones por realizar el paro. Pidió al intendente que se haga cargo de "las malas condiciones de los trabajadores en el departamento".

Según explicó el presidente del sindicato, la situación se viene denunciando hace varias temporadas y lo que ocurrió no fue culpa de una "turbonada" sino que fue una tormenta de viento.