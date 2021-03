Guille Varela recordó el apoyo de Zidane y las burlas que sufrió en el vestuario del United

El lateral uruguayo Guillermo Varela destacó el apoyo que recibió del entrenador francés Zinedine Zidane cuando lo tuvo de DT en Real Madrid Castilla, la filial de los merengues, y también repasó las burlas de jugadores de Manchester United cuando jugó para ese equipo.

El futbolista formado en Peñarol se sumó a Dínamo de Moscú en este período de pase y en una entrevista con el diario ruso Интервью repasó momentos de su carrera, los que fueron destacados por el diario As de Madrid en una nota titulada “¿Qué fue del castillista uruguayo que convenció a Zidane en 2015?”.

Varela, de 28 años y mundialista en Rusia 2018, contó cómo fue su pasaje por Manchester United, club al que llegó luego de su gran Mundial sub 20 de Turquía tras una puja entre los ingleses y Real Madrid.

La presentación en el United

El mismísimo Sir Alex Ferguson fue quien pidió su fichaje, leyenda de los "reds devils", pero cuando arribó en Old Trafford el técnico era David Moyes.

Recordó que en el vestuario del United, los españoles De Gea y Herrera se burlaron de él cuando se estaban jugando la Premier y en un partido contra Arsenal, Varela dijo que no conocía a ningún futbolista gunner.

“No conocía a nadie porque no me interesaba el fútbol europeo. Soy de Sudamérica, tenemos nuestros propios héroes. Me sentí avergonzado, se rieron de mí”, expresó.

Varela en Manchester

En Manchester estuvo cuatro años y jugó 11 partidos. De ese período también recuerda la dieta que había impuesto Moyes, quien prohibió la comida chatarra y las papas fritas, lo que generó malestar en las estrellas del equipo. “A los jugadores no les gustó, sobre todo porque todos tienen mucha experiencia: Van Persie, Giggs, Rooney…”.

La ayuda de Zidane tras el accidente de sus padres

Desde el United fue cedido a Castilla, el equipo filial de Real Madrid, donde dirigía sus primeros partidos Zinedine Zidane, hoy al frente del plante principal de los merengues y ganador de varios títulos con el club.

Varela en la Premier

Su traspaso se vio afectado por el accidente de tránsito que sufrieron sus padres, quienes iban en auto y al intentar esquivar a un perro, dieron un volantazo y se dieron varias vueltas.

“No sabía si mi madre iba a seguir viviendo después del accidente. Pasó un mes y medio en coma. El United me dejó ir a Uruguay. No existe un consejo universal para este tipo de situaciones, todos los toman a su manera. Le recé a Dios y esperé lo mejor”, recordó.

“No quedaba nada. Ahora todo está bien con la salud de mi padre, pero mi madre todavía no puede moverse, está completamente paralizada”, agregó Varela.

¡Fotón! Guille Varela con Ronaldo y Zidane cuando pasó por Real Madrid

Tras el accidente se dio su pasó a Real Madrid y el DT francés fue clave para superar ese momento.

“Me ayudó a sobrevivir moralmente después de la tragedia y no pensar que todo iba a acabar en un desastre. Me gustó su franqueza y su manera de hablar cara a cara. No como algunos entrenadores que no dicen nada, esperan algo y luego comentan que estás haciendo todo mal. Sentí que se convertiría en un buen entrenador, tenía mucha energía e inteligencia. Creo que Zidane y Oscar Tabares son los mejores entrenadores de mi carrera”, expresó sobre Zizou.

Real Madrid no ejecutó la opción de compra, por 6 millones de euros, y el lateral volvió a ser cedido a Eintracht de Frankfurt, donde también tuvo un recordado episodio por realizarse un tatuaje días antes de la final de Copa 2017 ante Borussia Dortmund, por lo que el entrenador Niko Kovac lo echó del equipo.

Camilo Dos Santos

Varela en su regreso a Peñarol

De ahí volvió a Peñarol y en 2018 fue convocado para el Mundial de Rusia. Luego, arregló con Copenhague de Dinamarca para volver a Europa.

Este año volvió a Rusia para seguir con su carrera, tras descartar opciones de España. “Además de la oferta del Dinamo, recibí dos más, de Alavés y de Getafe”, contó.

AFP

Varela ante el United, su exequipo

“Elegí Rusia porque jugué aquí en el Mundial, me gustó todo. Además, en España me ofrecieron unas condiciones que no me convenían. Aunque no diré que en el Dinamo tengo el salario más alto de mi carrera. El más alto fue en Alemania”, señaló.