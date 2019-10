Guns N'Roses tocará en Argentina, Brasil y Chile a principios del 2020

Uno de los festivales de música de mayor popularidad a nivel mundial tendrá en 2020 su décima edición en Chile, novena en Brasil y séptima en Argentina y ya están confirmados cuáles serán los artistas que se presentarán los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de la ciudad de San Isidro, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, y en el Parque O'Higgins en Santiago de Chile. En Brasil se presentarán los días 3, 4 y 5 de abril en el Autódromo de Interlagos en San Pablo.

Página oficial Lollapalooza

El "lineup" cuenta con destacados artistas y reconocidas bandas que llegarán a la región desde distintas partes del mundo para participar del evento. La popular banda estadounidense Guns N'Roses es una de las que integra la heterogénea lista. Le sigue el rapero Travis Scott, los neoyorquinos The Strokes, la cantante y compositora Lana del Rey, los dj´s holandeses Martin Garrix y Armin van Buuren, la ex líder de No Doubt, Gwen Stefani, las bandas de rock Vampire Weekend y Cage the Elephant, y el cantante británico James Blake.

El regreso de los Guns N'Roses a los escenarios se da después de que a fines de octubre y en varios medios internacionales, el legendario guitarrista Slash confirmara que la banda se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico.

El festival en Argentina

Según publicó Clarín, otros dj's que formarán parte del espectáculo son "el francés Madeo, la canadiense Rezz, el holandés R3Hab y el británico Alan Walker, entre otros.

Los géneros urbanos como el reguetón y el rap, así como el trap, género urbano más moderno, estarán representados por dos de los cantantes argentinos más populares del momento: Jimena Barón y el Duki , y por Wos, Nathy Peluso, Paloma Mami y Trueno.

Según difundió Clarín, el rock argentino lo llevarán Litto Nebbia, Fabiana Cantilo y Ratones Paranoicos. El mató a un policía motorizado, Emmanuel Horvilleur, Las ligas menores, Airbag y El buen salvaje, también serán de la partida.

Al igual que en el resto del mundo, la preocupación medioambiental parece haber llegado al festival de música y es por eso que se buscará "estimular un mejor estilo de vida, más responsable y consciente" con actividades de meditación, yoga, masajes y charlas de concientización social y con el programa Rock & Recycle, que impulsa la separación de los residuos reciclables en origen.

La venta de entradas para el festival en Argentina inició a principios de julio. Luego de agotado una primera tanda se hicieron tres preventas más que también se agotaron y actualmente está disponible la preventa número cuatro. Cada entrada tiene un costo de 8250 pesos argentinos. Según publicó la página oficial del evento, el Lollapalooza contará con "propuestas gastronómicas de todo el mundo", "espacios verdes y de esparcimiento", y el Kidzapalooza que invita a los niños a participar del evento,y los menores de 10 años de edad entrarán gratis siempre que estén acompañados de un adulto con entrada.