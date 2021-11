Guti y Ligüera, los candidatos a entrenador que aparecen en la campaña tricolor

La campaña electoral para las elecciones del Club Nacional de Football del próximo 11 de diciembre ingresa en su recta final y los candidatos comienzan a mostrar sus cartas para lo que serán los principales cargos a definir en sus respectivas gestiones en caso de ganar.

Uno de los puntos que más interesa saber a los socios e hinchas tricolores es cuáles son los nombres de posibles entrenadores que manejan los tres candidatos: José Fuentes, quien en su lista cuenta con 10 actuales directivos del club, Raúl “Nono” Giuria, también actual directivo, y Daniel Majic.

Para los candidatos, referirse al tema en estos días es un asunto delicado porque Nacional sigue en carrera por el tricampeonato con Martín Ligüera como entrenador, aunque las chances de los tricolores son reducidas por su ubicación en la tabla.

Ligüera finaliza su vínculo a fin de año, pero con la posibilidad vigente de ser campeón nuevamente.

Camilo Dos Santos

Martín Ligüera

“Mi técnico hoy sigue siendo Ligüera, hay que hacer el mayor esfuerzo”, dijo, en ese sentido, Giuria en declaraciones a Punto Penal este domingo.

El nombre del Guti lo tienen todos en carpeta

Si hay un nombre que aparece en los planes de los tres candidatos es el de Álvaro Gutiérrez, el DT bicampeón uruguayo con Nacional, con su último título logrado en 2019 en el primer año de la directiva de José Decurnex. Aunque no es el único que manejan.

Giuria, defensor a capa y espada del Guti desde hace ya varios años, señaló que es uno de sus dos candidatos a DT, en declaraciones este domingo a Punto Penal.

Consultado por Referí si iba a ser su técnico, dijo: “En 5 o 6 días lo voy a poder confirmar”, sin dar más detalles.

El plazo podría coincidir con la finalización del Uruguayo para Nacional y también con lo que podría ser el fin del ciclo Ligüera en caso de no lograr el título.

Diego Martínez

Álvaro Gutiérrez

Giuria también destacó que Marcelo Giarruso, el preparador físico de Gutiérrez, volverá a Nacional en caso de que Gutiérrez vuelva a ser el entrenador y si los socios lo votan como presidente.

Fuentes también lo votó

Fuentes también tiene afinidad por el Guti. “Tengo una relación cercana con Gutiérrez y siempre lo voté en directiva, incluido cuando trajimos a Cappuccio, la votación salió 9-2. Gutiérrez es patrimonio de Nacional", comentó en declaraciones a Pasión Tricolor.

Fuentes, junto con Giuria, fue uno de los dos que quisieron traer al Guti para el actual campeonato, pero la mayoría optó por Alejandro Cappuccio.

En ese marco, en abril de este año hubo una reunión entre Decurnex y Gutiérrez y luego hubo cruces de declaraciones.

El vice tricolor, Alejandro Balbi (hoy compañero de fórmula de Fuentes), manifestó a Hora 25 de Radio Oriental: "El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B".

Y el Guti respondió: “Yo no iba a hablar antes que el presidente, pero dado comentarios que se dieron en la noche y no me parecieron bien, porque es tirarnos la hinchada arriba, lo hago", expresó en el programa Tirando 1010, de la 1010 AM. "Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir".

Carlos Pazos

Álvaro Gutiérrez

Por esa situación, ambos candidatos, Giuria y Fuentes, mencionaron a Giarruso en la actual campaña.

“Soy amigo de Giarruso hace 25 años”, dijo Fuentes, quien en caso de llegar a la presidencia tendrá que convencer a sus compañeros de fórmula en caso de querer traer al Guti.

Uno de los candidatos de Majic para pelear copas

El candidato Danil Majic, también tiene al DT bicampeón entre sus candidatos a ser el conductor del equipo en caso de ser electo.

“Hemos hablado con tres señores directores técnicos vinculados (al club) y que ya dieron la vuelta con Nacional”, comentó a Referí.

“Álvaro Gutiérrez es un firme candidato, a quien ya le adelantamos nuestra decisión de volver al podio internacional y a trabajar en un proyecto serio y a mediano plazo con ese objetivo excluyente”, agregó.

Majic también adelantó que el entrenador cuenta con el aval de Daniel Enríquez, el actual gerente deportivo de Danubio, quien, aseguró, regresará a Los Céspedes en caso de que Majic gane las elecciones. Los otros dos técnicos en carpeta también tienen el respaldo de Enríquez.

El candidato quiere que Nacional vuelva a ser fuerte a nivel continental. “Necesitamos proyectos y convencernos de que vamos a salir a jugar en serio por el botín de la copa, asociados con el plantel. No podemos seguir en la chatura de mirarnos el ombligo”, expresó.