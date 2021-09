Habrá voto secreto para elegir al cuarto miembro de la Mesa Ejecutiva de la UAM

El jueves 7 de octubre habrá elecciones en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), para elegir por voto secreto a quien ocupará el cuarto puesto en la Mesa Ejecutiva, el único cargo aún vacante.

Quien salga electo representará a los operadores mayoristas en ese “órgano cotidiano de dirección” del mercado, según explicaron desde la UAM.

Actualmente la Mesa Ejecutiva está funcionando con tres miembros: el presidente de la UAM, Daniel Garín; la secretaria general, Adriana Zumarán; y Remo Di Leonardi, representante de los productores en el directorio e integrante de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU).

Las elecciones se harán porque, tal como lo estipula la ley N° 19.924, el cuarto integrante de la Mesa Ejecutiva debe elegirse por votación secreta.

En una conferencia de prensa realizada este martes, en el edificio administrativo de la UAM, los integrantes de la Mesa Ejecutiva y el presidente del Consejo Electoral (grupo conformado por integrantes del directorio que se encarga de la organización de la elección), Ariel López, dieron los detalles de la elección.

Analía Pereira

El cuarto miembro de la Mesa Ejecutiva representará a los operadores mayoristas.

Cuándo y dónde votar

El horario para votar será de 6 a 13 horas. El padrón de habilitados para sufragar –en el que hay 597 personas– se dividirá en dos: en la Nave B votarán los integrantes de la nave A, B, la Nave de Actividades Logísticas y la Zona de Actividades Complementarias; en la nave D votarán quienes operen en la nave D, la E y el Mercado Polivalente, informó López.

“La idea es tener las urnas cercanas a los operadores mayoristas”, comentó López.

El padrón de habilitados para votar ya está disponible en uam.com.uy, además se puede leer al final de esta nota.

Estas elecciones no son de carácter obligatorio, por lo que quienes no se acerquen a votar no tendrán sanciones. Los habilitados para votar son todos los concesionarios de las áreas de la UAM que están al día con sus obligaciones con el centro mayorista, incluyendo a los operadores que figuran como “flotantes puros” (los que tienen una presencia periódica pero no permanente en los puestos del mercado).

Tres listas

El pasado viernes 17 se cerró el plazo para presentar listas para esta elección y si bien hay una aprobada y dos en estudio, ya se sabe que las tres estarán habilitadas para competir. Las listas en estudio deberán, antes de la elección, realizar algunos ajustes, se explicó desde la UAM.

La lista 21 está encabezada por Marcelo Moizo; la lista 661 por Gustavo Figuera; y la lista 500 por Cesar Moca.

Los tres candidatos son operadores mayoristas: Moizo trabaja en la Nave A, Figuera en la Nave B y Moca en la Nave E; esto “augura un proceso eleccionario muy competitivo”, sostuvo el presidente del Consejo Electoral.

Analía Pereira

Ariel López, presidente del Consejo Electoral de la UAM.

El escrutinio se hará el mismo día de la votación y cinco días después se hará efectivo al candidato para que pueda integrarse a la Mesa Ejecutiva. Si la lista más votada no lograra una mayoría absoluta de votos, la lista número uno y la número dos deberán compartir titular y suplente, en ese orden, detalló López.

“Ojalá todos los operadores se vuelquen en masa a votar, como esperamos, porque es muy importante tener el apoyo del sector para elegir ese cargo que va a tener mucho trabajo”, añadió.

Un hecho histórico

Zumarán expresó que el de la votación será un “día muy importante”, porque concluir con la formación de la Mesa Ejecutiva significará que los operadores pasarán a estar representados en la misma. “Consideramos fundamental contar con el representante de los operadores”, indicó la secretaria general.

Por su parte, Garín dijo que la Mesa Ejecutiva se encargará de resolver los problemas diarios y resaltó que será “un ámbito de resolución que le hace muy bien al buen funcionamiento de las instalaciones y al fortalecimiento de los procesos democráticos por los que la UAM se consagra desde su integración”.

Finalmente, Di Leonardi convocó a todos los operadores a votar y enfatizó en que esta elección “es un hecho histórico”, por lo que “es muy importante que participemos”, expresó.

Analía Pereira

Las elecciones serán el 7 de octubre en la UAM.

Padron Electoral by Analía Pereira on Scribd