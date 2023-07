Se modera la caída de precios del ganado y los granos vuelven a una lógica bajista

Los granos dejan atrás una semana alcista y ajustan a la baja con la llegada de lluvias a las zonas de cultivos de soja y maíz en Estados Unidos. Además, la cosecha de trigo de Rusia y la zafra récord de maíz en Brasil presionan los valores a la baja. En lanas, los precios en el mercado australiano quebraron la tendencia a la baja que llevaba ocho semanas consecutivas. Y en el mercado de haciendas se moderó la magnitud de la caída de los valores.

Haciendas, con ajuste moderado

En el mercado de haciendas, cierra una semana con plantas frigoríficas proponiendo nuevos ajustes para el ganado gordo, otras no pasan precio y en general hay una operativa limitada. Si bien no ha cambiado la tendencia, sí se moderó la magnitud de la caída.

A contracorriente de lo que sucede en esta época del año -con una caída acumulada de unos 60 centavos de dólar en el último mes-, el viernes las cotizaciones se movían en un rango de entre US$ 3,40 y US$ 3,50 por kilo por el novillo gordo, frente a los US$ 3,50 a US$ 3,60 de la semana previa.

Alguna industria con equipos de faena kosher puede pagar algo más para conseguir ganados pesados de calidad, los más difíciles de encontrar.

En el caso de la vaca gorda los pocos negocios que se concretan están entre US$ 3,10 y US$ 3,20 por kilo. Las entradas rondan los siete días.

Uno de los principales mojones de la semana fueron los episodios de lluvias que dieron algo de alivio a los campos y permitieron recuperar aguadas. De la mano del agua se espera que se pueda retraer aún más la oferta, que ya es escasa.

La industria no presiona, con un mercado internacional que sigue lento pero que empieza a dar alguna señal positiva. Se maneja que China podría estar tocando un piso de valores, señaló un broker consultado, con mejoras puntuales para algún corte en los últimos días. La Unión Europea también muestra signos de repunte, mientras que Estados Unidos sigue sin despegar, con mucha oferta de Australia y Nueva Zelanda.

Por lo pronto, el precio semanal de exportación cayó desde US$ 5.379 a US$ 4.074 por tonelada para la carne vacuna, marcando un promedio mínimo desde la primera semana de febrero, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En la primera mitad del año se ubicó en US$ 4.409 por tonelada, 14% por debajo que un año atrás.

La semana pasada se registró la cuarta faena del año por debajo de 35.000 cabezas. Fueron 34.676 vacunos, 16% menos que la semana anterior y 13% por debajo de un año atrás.

En el mercado de reposición, el ternero entero sigue siendo la estrella. La comercialización de esta categoría es fluida, impulsada por la exportación en pie. En la primera mitad del año se exportaron alrededor de 159.000 vacunos, duplicando el volumen de todo el año 2022.

Con el novillo gordo en baja y el ternero resistiendo, la relación de precios se encuentra en niveles históricamente altos: 1,37. Esto se traduce en que el ternero vale 37% más que el novillo en pie, una brecha de valor que no se registraba desde enero de 2017 y que está muy por encima del promedio histórico de 1,18.

En lanares es poca la oferta y escasa la demanda, con algunos leves ajustes de precios. Por corderos y borregos los valores rondan los US$ 2,80 y US$ 2,90 por kilo. Capones y ovejas cotizan entre US$ 2,40 y US$ 2,50.

Estos mínimos movimientos del mercado se vieron reflejados en la faena de ovinos, que la semana pasada fue la más baja del año, con solo 7.352 cabezas, dejando atrás los altos volúmenes industrializados entre marzo y mayo.

Granos vuelven a una lógica bajista

Los precios de los granos cerraron la semana a la baja en el mercado de Chicago por las mejoras climáticas para los cultivos en Estados Unidos, dando paso a una lógica de cautela tras los picos de los últimos días.

La soja julio que llegó a alcanzar los US$ 581 por tonelada como consecuencia de la desmejora de los cultivos a fines de la semana pasada, perdió US$ 36 por las lluvias en zonas productoras de y los pronósticos de precipitaciones por encima de lo habitual para las próximas dos semanas, lo que aliviaría las preocupantes condiciones de sequía. El cierre del viernes fue de US$ 545 y de US$ 524 por tonelada para agosto,

Es cada vez más llamativa la brecha entre el precio de la soja en Chicago para julio y la soja disponible en Nueva Palmira: alrededor de US$ 100 por tonelada.

La cotización de la soja disponible en Uruguay es de US$ 440 y US$ 432 la de la próxima cosecha. En Chicago la soja 2024 volvió al eje de US$ 480 que alcanzó la semana anterior, después de tocar los US$ 492 por tonelada este miércoles 5.

En Argentina, por la sequía este año se perdió una superficie récord de 6,5 millones de hectáreas entre trigo, maíz y soja que no pudo ser cosechada, según la Bolsa de Comercio de Rosario. La cosecha de soja se saldó con 21 millones de toneladas, y un rendimiento de 1.650 kilos por hectárea, el más bajo en 15 años.

Esto obligará a la industria aceitera Argentina a importar al menos 10 millones de toneladas de soja de países vecinos para poder sostener la actividad industrial.

El trigo posición diciembre perdió entre jueves y diciembre todo lo que había ganado en la semana y volvió al rango de US$ 245 por tonelada en Chicago.

La mejora en el estado de los cultivos de primavera en Estados Unidos y el avance de la cosecha del trigo del invierno fueron factores bajistas en el mercado este viernes, así como la voluminosa cosecha de trigo ruso y el progreso de sus exportaciones. La competitividad de Rusia aumenta al debilitarse el tipo del cambio del rublo frente al dólar y el euro.

A nivel local el trigo se mantiene en US$ 280 por tonelada, y la cebada para malteo US$ 250 por tonelada.

El maíz en Chicago, presionado por la mejora de los pronósticos y por el avance de la cosecha safrinha en Brasil, también cerró la semana en baja con un precio de US$ 191 por tonelada en la posición setiembre y US$ 194 el precio para diciembre.

El precio del maíz para mayo 2024 ajustó de US$ 207 a US$ 202 en la última jornada en la bolsa de Chicago.

En Uruguay el precio del maíz está aún en niveles más altos, a unos US$ 260 por tonelada, aunque con perspectivas de seguir ajustando su valor a medida que ingrese maíz exportado.

Lanas al alza tras ocho semanas

En el comienzo de la zafra 2023/24 los precios de la lana en el mercado australiano quebraron la tendencia a la baja que llevaba ocho semanas consecutivas, algo que hacía 20 años que no sucedía.

Renuentes a seguir vendiendo a los precios más bajos de los últimos años –similares a los del período más duro de la pandemia de covid 19- los vendedores colocaron un número de fardos entre 20% y 25% inferior al esperado en las subastas de esta semana.

El resultado fue una intensa competencia entre los compradores y un alto porcentaje de ventas (94%), presionando los valores al alza en prácticamente todas las categorías. Se espera un comportamiento similar en los remates de la semana próxima, que será la última previo al receso de tres semanas.

En la mejor semana de los últimos dos meses a nivel de precios se registró un incremento en dólares estadounidenses de 3,9% para el Indicador de Mercados del Este (IME).

La referencia cerró a US$ 7,77 por kilo base limpia al cabo de las dos jornadas. En moneda australiana el australiano avanzó 3,2% y terminó la semana en AU 11,62.

Tanto los exportadores como las textiles de China, Europa e India participaron activamente en el mercado, y para después del receso la expectativa de que se mantenga la tendencia al alza se afirma.

En el mercado local el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó operaciones por lotes Corriedale de 15 mil y 10 mil kilos acondicionados con grifa verde que obtuvieron precios muy similares para lotes de 27,5 y 29 micras, entre US$ 0,9 y US$ 1 por kilo vellón.

El reporte de exportaciones para el primer semestre consigna una caída de 11% en volumen y 22% en facturación respecto al mismo período de 2022.

En la caída de ingresos no solo influya la notoria baja de precios en el último semestre, sino la menor proporción de tops y lana lavada en el total de embarques. De hecho, la exportación de lana sucia este año creció 13% en volumen mientras que los tops caen 17% y la lana avada 21%.

Entre enero y junio fueron exportados 14,7 millones de kilos registrando ingresos de US$ 74 millones, con Italia superando a China en el ranking de destinos.