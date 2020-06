Haciendas: poca oferta de ganado, bajó la faena y hay precios estables

La semana cierra estable para el mercado del ganado gordo, sin cambios de valores, con poca oferta y con una industria que mantiene una clara predilección por las vacas.

Lo que ha cambiado es la expectativa sobre la llegada de las cuadrillas kosher que, por falta de acuerdo en los precios, registraría una menor operativa. La semana próxima estarán llegando algunos equipos israelíes, por ahora solo a tres plantas. Posiblemente esta operativa no tenga mayor incidencia sobre el mercado, consideró Diego Arrospide, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Los valores para el novillo gordo se mantienen en el eje de US$ 3,15 a US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza; para la vaca pesada están entre US$ 3,05 y US$ 3,10; y para la vaquillona especial entorno a US$ 3,20.

Los negocios en general se concretan de forma fluida, con entradas a planta que rondan los siete días.

“De no mediar un ajuste mayor en el nivel de actividad en la faena en las próximas semanas, va ser difícil que lo precios se sostengan”, dijo Alejandro Zambrano de Zambrano y Cía a Tiempo de cambio de radio Rural. También consideró factible que baje el volumen de faena.

La oferta de campo sigue siendo poca y la faena se ha visto sostenida por la participación de ganado proveniente de corrales, con destino a Cuota 481 y no cuota. La faena con destino a cuota se encuentra en sus últimos días, señaló Arrospide.

Juan Samuelle

La mayor caída en la faena fue en hembras

La semana pasada –con un día menos de actividad por el Día Nacional de la Carne– se faenaron 39.064 vacunos, debajo de los más de 45.000 de la semana anterior. El mayor ajuste fue en la faena de vaquillonas que bajaron 38% a 4.953 cabezas. La de vacas fue de 13.467 cabezas, un 11% menos que la semana previa. Y en novillos la faena se retrajo 7% a 19.818.

Hay un mayor volumen de comida disponible y de buena calidad, aunque muchos verdeos y praderas siguen retrasados.

Arrospide consideró que en los próximos días no se registrarían mayores cambios ni en materia de precio ni en disponibilidad de ganado.

En lanares, la oferta es muy reducida, típico del momento del año, por el comienzo de las esquilas preparto. Se concretan muy pocos negocios y la mayoría se realizan sobre las referencias de ACG, entorno a US$ 3,49 para el cordero pesado; US$ 3,41 para el cordero liviano; US$ 3,42 para los borregos; US$ 3,08 para los capones; y US$ 2,99 en el caso de las ovejas. La faena semanal de ovinos también cayó la semana pasada, con 4.726 animales industrializados.

En el mercado de reposición hubo un reacomodo de precios y se han agilizado los negocios. En el remate que concretó esta semana Lote 21 el ternero promedió US$ 2,08 por kilo por debajo de los US$ 2,20 del remate de mayo. Y las terneras promediaron US$ 1,93 por kilo, marcando una caída respecto a los US$ 2,05 del remate anterior.

Holanda y Estados Unidos impulsan el precio de exportación

Por segunda semana el precio de exportación de la carne vacuna mostró señales de recuperación, con un repunte que le permitió volver a cruzar los US$ 4.000 por tonelada. En la semana cerrada al 30 de mayo promedió US$ 4.149, levemente por encima de los US$ 4.001 de la semana previa. Los envíos a Estados Unidos y Holanda dan un impulso. En el caso de Estados Unidos las ventas en mayo aumentaron 32% en volumen y 51% en valor frente al mismo mes de 2019.

En lo que va del año la tonelada exportada se ubica en US$ 3.934 promedio, un 10% más que los US$ 3.572 registrados en mismo período el año pasado.

En la carne ovina también hubo una mejora semanal con US$ 3.913 frente a los US$ 3.598 de la semana previa. En el acumulado anual la tonelada se ubicó en US$ 4.365 y se mantiene 2,8% arriba de los US$ 4.247 registrados en igual período de 2019.