Hay conformidad con el final de la fase 1 y ya se trabaja en lo que será el clásico

El encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y ahora también integrante de la Comisión de Control Sanitario, Rafael Peña, se mostró conforme este sábado al término de la fase 1 del protocolo sanitario del regreso al fútbol.

"Estamos bien con esta fase 1. De acuerdo a lo previsto. Estamos progresando y entre lunes o martes nos reuniremos vía digital con la parte de competiciones de la AUF, con Jorge Casales. El miércoles comienzan los entrenamientos los árbitros. Ya organizamos todo lo que tiene que ver con el lugar de entrenamiento y allí irá un oficial de control sanitario. Si bien hubo algún llamado de atención o detalles, en general, hemos tenido una excelente relación a nivel de directivos, cuerpos técnicos y los oficiales han tenido una comunicación muy fluida para ir mejorando en todo. Se está cumpliendo muy bien con todo y por eso se puede pasar a la siguiente fase, porque si hubiera habido algún problema, no se debería haber podido pasar de fase". explicó Peña a Referí.

Desde este lunes ya podrá comenzar la fase 2 que también será de 15 días y allí los futbolistas comenzarán a ser exigidos un poco más por parte de los cuerpos técnicos y también se podrán realizar trabajos en gimnasios.

"El viernes hubo una reunión vía Zoom para poder ir a visitar a los clubes en los entrenamientos profesionalmente. Yo pedí que todos los oficiales que participaron de los entrenamientos, se le hicieran los hisopados para darle garantía también al club que tanto cuidan su ámbito y su área. Los elegimos por la edad, para que no tuvieran ningún factor de riesgo, y por la disponibilidad de tiempo. Les marco una cantidad de horas que son diferentes, tanto de mañana o de tarde", añadió Peña.

En las últimas horas, la Comisión de Control Sanitario que él integra envió al Comité Ejecutivo de la AUF un plan para el reintegro de actividades en el fútbol que todos estiman que será el 1° de agosto próximo.

"Mandamos un plan marco para ver una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta considerando los tiempos. Hay una serie de aspectos de infraestructura que hay que considerar y tener en cuenta que no se pueden hacer de un día para el otro. Nuestra tarea como órgano asesor y profesional de seguridad y en este caso también de seguridad sanitaria la AUF, nos obliga a alertar a las autoridades, al Comité Ejecutivo, explicando en qué proceso estamos: 'Los tiempos que vienen son estos, se van a cumplir de esta manera, pero tenemos que tomar determinada cantidad de previsiones', por ejemplo", explicó.

Ya piensan en el trabajo de la prensa en fase 4

La fase 1 terminó este fin de semana y el lunes comienza la fase 2 que serán dos semanas y luego la fase 3 que también será de otras dos semanas que termina el 31 de julio. Pero Peña ya piensa a futuro y en ese contexto, no solo se pone el foco en los protagonistas dentro de la cancha, sino también, en los que estarán afuera.

Camilo Dos Santos

"Esto tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, la semana próxima hay una serie de cosas que se van activando como puede ser algún entrenamiento en gimnasios, siempre y cuando estén en condiciones, y que los deportistas las cumplan. Ya en la fase 3, el entrenamiento no solo que es normal, sino que puede haber encuentros amistosos. Pero desde la fase 0 a la 3, la prensa no puede ingresar. Eso quiere decir que debemos ir viendo qué tratamiento se le va a dar a la prensa, dónde se va a ubicar, qué requerimientos se van a pedir, qué cantidad, para cuando comience la competencia que es la fase 4. Allí sí la prensa podrá ingresar. Habrá que establecer algunas áreas en el escenario. De hecho, lo que tiene que ver con las entrevistas, hasta la fase 4 deben ser realizadas por plataformas digitales. Desde la fase 4 en adelante, puede haber entrevistas personalmente, pero con determinada distancia. Todo ese tipo de cosas que vienen, debemos ver las medidas preventivas que vamos a tomar no solo para las dos delegaciones, sino el ingreso de otro flujo de personas, como los periodistas, dirigentes, autoridades de AUF, los oficiales de seguridad del control sanitario. Esos temas los trataremos en la semana que viene", dijo el funcionario.

Tanto los estadios como ahora los lugares de entrenamiento, los consideran "áreas asépticas", áreas libres de virus. Cada uno que ingrese, debe tener el test realizado con resultado negativo. Por eso cuando viene un jugador del exterior pasa a confinamiento y al séptimo día se realiza el hisopado. Si le da negativo, ya puede comenzar a entrenar.

Peña trabajó durante este sábado sobre lo que será la actividad de los oficiales de fiscalización que son quienes visitan a los diferentes clubes no solo de la capital, sino también del interior del país, tanto a los planteles de Primera,como de Segunda división.

"En este momento estoy planificando toda la actividad de los oficiales de fiscalización sanitaria para la semana que comienza. Todos los clubes me enviaron el viernes la lista de buena fe con las personas que se hicieron la prueba de PCR y que resultó negativo. Allí se establecen nombres, documentos y la condición, si es jugador, médico o técnico. Debajo tiene un cuestionario y el médico del club se los hace para saber si tiene algún síntoma o comorbilidad respecto a cada uno de ellos y allí se explica si tiene tos, fiebre, alta presión, diabetes", explicó.

Al final del cuestionario, lo firma el oficial de cumplimiento sanitario del club y el médico. En la mayoría de los casos coincide que el médico es el oficial sanitario. Luego la Comisión de Control Sanitario revisa esas listas y se las entregan a los oficiales para que vayan a controlar los entrenamientos.

El control de los oficiales es aleatorio, no tienen horario para ir y allí hacen una observación de cómo se hacen las cosas. De acuerdo a eso le confeccionaron una check list que ellos completan y después se lo envían a Peña..

"Si hay un hecho grave de intervención inmediata, por ejemplo, una persona que no está en la lista y está en el entrenamiento, o tres o cuatro deportistas que comparten el mate, me llaman por teléfono, yo llamo al oficial de cumplimento para que se corrija la situación de inmediato y haga un seguimiento. En definitiva, una de las tareas más importantes que tienen los oficiales de cumplimiento de los clubes, es disponer en todo momento la trazabilidad de contacto de los deportivas", sostuvo.

¿Qué significa esto? Que si alguno de los integrantes de los distintos planteles, en la casa, en su ámbito social o mismo en su actividad deportiva, tiene un malestar y lamentablemente se contagia del covid-19, el oficial de cumplimiento tiene la obligación de tener un mapa inmediato con los contactos que el deportista tuvo, de manera que cuando sea requerida la información en cuestión de horas, tener la red de contactos con los que anduvo.

Peña explica que "en los últimos días hubo un brote (Treinta y Tres) y dentro de ese cuestionario que hacemos, esta semana que pasó incluimos la pregunta de si algún familiar, allegado o deportista, estuvo en contacto con alguna persona que visitó ese lugar de foco".

"El deportista debe cuidarse mucho más que un ciudadano común"

Hasta el momento en estas dos primeras semanas en las que se cumplió la fase 1 del protocolo sanitario, todas fueron buenas noticias, ya que ningún deportista, integrante de cuerpos médicos, técnicos, utileros y allegados tanto de los clubes de Primera como los de Segunda, no han dado ningún resultado positivo de covid-19 una vez que regresaron a las prácticas en conjunto desde el pasado lunes 15 de junio.

Pero, si hay algún caso positivo, ¿qué pasa? "No es lo mismo que se contagie un deportista a que se contagie un plantel. Por eso es tan importante la trazabilidad, el cuidado. Y que los oficiales en cumplimento tengan bien claro lo que es la trazabilidad y el convencimiento del deportista para que tenga la responsabilidad necesaria de cuidarse, pero cuidarse mucho más que un ciudadano común, porque puede derivar en la paralización de las actividades. Seguramente si hay una enorme cantidad de personas en un plantel con indicaciones de confinamiento, no sé qué pasará con el campeonato...", sostuvo.

Ya se trabaja en lo que será el clásico

Peña comenzó a Referí que gran parte del documento que enviaron al Ejecutivo, tiene relación con el clásico que se jugará en la fecha que dé comienzo al fútbol tras el retorno.

Leonardo Carreño

"No solamente pensamos en el interior del Estadio, sino en el entorno. Es una de las mayores preocupaciones que tenemos. Si bien no es nuestra jurisdicción, que es un área pública y es una jurisdicción del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, nosotros vamos a colaborar fuertemente con nuestro análisis de información y con todo lo que podamos ayudarlos, si es necesario, con cámaras móviles. Debemos tener en cuenta que no habrá público. Pero sí debemos prever las posibilidades de ingreso de algún tipo de accesorio al campo, establecer distintas zonas de flujo de circulación en el escenario para delegaciones, para personas que no deben tener contacto como puede ser algún dirigente o periodista que tiene que estar en determinado ámbito. Ya elevamos un plan en ese sentido, ya estamos trabajando", dijo Peña.