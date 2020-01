Hay falta de combustible en algunas estaciones de Maldonado y Rocha

Después del feriado de este 6 de enero, en que muchos veraneantes retornaron de sus vacaciones, varias estaciones del este se quedaron sin combustible en la mañana de este martes en balnearios de Rocha y Maldonado.

Según pudo saber El Observador, en San Carlos, Maldonado, Punta del Este, Solanas e incluso en La Paloma no se contaba con stock. En el caso del balneario rochense es la única posibilidad de cargar combustible en un radio de al menos 30 kilómetros. Varias estaciones consultadas en Punta del Este manifestaron que no han tenido problemas de abastecimento, aunque en algún caso hubo faltante durante un tiempo no prolongado.

Desde la Unión de Vendedores de Nafta explicaron que aunque efectivamente hubo problemas de abastecimiento en algunas estaciones producto de la sumatoria de un pico de consumo en los últimos días y de algunos feriados que resintieron la distribución, la situación se descomprimirá en el correr del día, con estaciones de servicio que están volviendo a recibir combustible.