"Hay un problema con su permiso": el audio entre el controlador aéreo y el piloto del avión

El Ministerio de Defensa divulgó el audio entre el controlador aéreo y el piloto del avión de la aerolínea de carga venezolana Emtrasur, que intentó aterrizar en Uruguay pero no le fue permitido.

"There's a problem with your permit to enter to Uruguayan airspace (Hay un problema con su permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo)", dice el controlador aéreo.

"Recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos y estoy coordinando. En principio mantengase en órbita", indicó el controlador.

Escuchá el audio:

Noticia en desarrollo.