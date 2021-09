Heber fue a buscar un acuerdo nacional, defendió la LUC y se fue con un pedido de renuncia

“Me voy muy conforme”. Ese fue el resumen que hizo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre la extensa interpelación del Frente Amplio a la que fue sometido este martes en la Cámara de Diputados y que continuaba al cierre de esta edición

.

Así fue que se fue sin lograr el objetivo que llevaba al llamado a sala: evitar una “discusión que no queremos” y lograr un acuerdo nacional para una política carcelaria a mediano y largo plazo” entre todos los partidos.

Es que en varios tramos de su pasaje Heber insistió en la necesidad de “buscar caminos de encuentros” para superar la situación “deplorable” que se vive en las cárceles.

Un llamado a sala que el jerarca aprovechó para dejar un anuncio. A través de un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para relevar en forma urgente a través de exámenes el estado de salud de los 13.900 presos albergados en las cárceles uruguayas.

Será así, “para que no vuelva a pasar lo que pasó” en el módulo 11 de Santiago Vázquez, en donde un recluso estuvo, según la información primaria, entre 40 y 60 días secuestrado y torturado por otros presos. “Es inédito”, destacó Heber. “Nunca se ha hecho un examen de este tipo a toda la población carcelaria”. También habló de crear pequeños “hospitalitos” dentro de cada cárcel.

Más allá de su afán componedor, Heber afirmó que gran parte de las 65 preguntas que debió responder estuvieron relacionados directamente con los cuestionamientos del Frente Amplio a la ley de Urgente Consideración (LUC).

“Fue votada y ratificada a instancias de un programa de gobierno en el que nos comprometimos a cambiar, y generar más seguridad para la gente”, dejó en claro.

Tras ese pronunciamiento, la coalición de gobierno firmó una declaración en la que, además de respaldar la gestión de Heber, reivindicó la “incidencia positiva de la LUC en el combate efectivo a la inseguridad”, que se refleja en el “descenso sostenido” de los delitos, “revirtiendo la profunda inseguridad en la que estuvo subsumido el país durante años”.

El ministro recurrió nuevamente a sus cifras para remarcar el “éxito” en el combate al delito, para demostrar que “estamos en el buen camino”. Y el Frente Amplio le respondió pidiendo públicamente la renuncia su cargo.

La decisión fue fundamentada “ante la urgencia y la notoria importancia de cambiar profundamente la política de reclusión y seguridad pública, y ante la falta de respuestas creíbles y firmes” a las cuestiones planteadas en la interpelación.

“Se solicita con urgencia un cambio en el rumbo de las políticas de seguridad y la renuncia del ministro del Interior”, señala la declaración que fue votada solo por la oposición.



Para la oposición, esto demuestra una improvisación que “daña la credibilidad” de la conducción ministerial, y por extensión a la seguridad pública. “Demuestra que no sabe, que no está preparado y que no asume su responsabilidad de liderazgo en la gestión de las políticas públicas”, marcó la diputada interpelante Lucía Etcheverry.

El Frente Amplio marcó su preocupación por las fugas registradas en los presidios en los últimos meses y el “deficiente abordaje” por parte de las autoridades hacia este problema.

Es que el detonante del llamado a sala fue la polémica fuga de Hugo Pereira, que desató toda una serie de contradicciones en el ministerio. Heber primero dijo que el recluso escapó disfrazado de operador penitenciario por la puerta del establecimiento, pero después indicó que este reconoció haberse escapado por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8 con ropa de civil y una mochila con prendas usadas para cambiarse.

El Frente Amplio apuntó a la información “poco precisa, confusa y contradictoria” vertida por Heber durante 15 días, con “marchas y contramarchas” en relación a la fuga que Pereira, que sigue sin esclarecerse.

El ministro estimó que la apelación a los presos fugados responde a una “sensación” que pretende generar la oposición. Allí remarcó que en lo que va del año hubo 19 fugados, de los que 17 han sido recapturados.

Allí respondió los cuestionamientos por el escape de Pereira. “Se quiere poner el acento en dónde y cómo se fue, y no en la prontitud con que la Policía pudo recapturarlo”, lamentó.

Como ejemplo, recordó que en 2019 hubo 40 fugas, las mismas que en el año anterior. “Creemos que 2021 será el año con menos fugas”, adelantó.

De todas formas, reconoció que fue un error haber descrito a como un “narcotraficante” y le pidió disculpas públicas. “No es un narcotraficante pesado como lo entendemos en la jerga policial”, aclaró.

Ante reiteradas preguntas de Etcheverry, Heber admitió que la situación en torno a la fuga de Pereira no está resuelta. El ministerio tiene en curso una investigación administrativa y se está a la espera de la resolución de la fiscal actuante.

Afirmó tener un video del Centro de Comando Unificado (CCU) que muestra cómo quiso escaparse de la Policía cuando fueron a capturarlo. Lo siguieron desde la Facultad de Derecho hasta el bar Las Palmas (en 18 de julio y Gaboto) y allí lo interceptaron. Además, sostuvo que no era cierto que tenía cuatro pases a cardiólogo, pero que tenía hora para el 24 de agosto, fecha en la que estaba fugado. Indicó que tiene turno con el cardiólogo este miércoles.

“Me importa hablar sobre el futuro”, reiteró el ministro, invitando nuevamente al Frente Amplio a discutir políticas de Estado a nivel carcelario.



Para la oposición, la situación dramática en las cárceles, la superpoblación y el hacinamiento se han agudizado en los últimos meses, acompañados de una falta de lineamientos estratégicos para lo que resta del quinquenio.

Todo lo cual, se afirma, fortalece la situación de violencia. Así, se contabilizan 56 fallecimientos en lo que va del año, de los que 14 han sido asesinatos, nueve fueron y hubo ocho muertes dudosas, junto a 23 muertes por enfermedades.

“El sistema está colapsado y sin una solución a la vista”, apuntó la diputada Etcheverry

Heber, en cambio, sostuvo que el “éxito” en el combate al delito tuvo como “contracara” un aumento de 2.000 presos, lo que en determinados lugares derivó en hacinamiento. De todas formas, dejó en claro que “no estamos dispuestos a aflojar” en el combate a la delincuencia.

Habló de una situación “penosa” en los módulos 3,4, 10 y 11 de Santiago Vázquez. También en la Cárcel de Canelones. “Es un infierno y es algo que nos avergüenza” admitió, al volver a invitar al Frente Amplio a que esta situación sea enfrentada como una “causa nacional”.

El ministro apeló a la exhibición de dos videos en sala. Uno era una “auditoría” visual, de agosto de 2020, que demostraba de qué forma recibió el actual gobierno el sistema carcelario.

“Fue espeluznante”, remarcó. “Fue lo que heredamos”. Lejos de ir a buscar culpables, “que es obvio quiénes son”, a Heber le importa “mirar para adelante para ver cómo lo podemos resolver”. Allí, dijo, debe estar la preocupación y el compromiso.

En ese marco recordó el plan para la construcción de tres nuevas cárceles, acompañadas de otros tantos barracones, para reducir el hacinamiento y “darles dignidad” a los presos.

El Frente Amplio también marcó el “cambio de rumbo” en el enfoque de las políticas de seguridad por parte del actual gobierno, que genera un alejamiento del necesario diálogo político y de los acuerdos interpartidarios que el sistema político logró en el pasado período de gobierno.

Al respecto Etcheverry criticó la actitud “refundacional” de Heber, con la consiguiente pérdida de garantías, para la sociedad en general y para la policía en particular.

La coalición del gobierno, en tanto, expresó su respaldo absoluto al ministro y reafirmó el compromiso de esta administración dirigidas a la “transformación” del sistema carcelario que, “algunas unidades, presenta condiciones deplorables”.

Ministerio de Justicia

Heber volvió a referirse este martes a la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia para que tenga a su cargo la gestión del sistema carcelario. Una alternativa que el propio jerarca manejó la semana pasada en el Parlamento pero, por el momento, parece lejana.

“Me gustaría ir juntando opinión” dijo Heber, acerca de su voluntad de ir conversando con representantes de todo el sistema político. “Puede ser la gran solución que pueda juntarnos a todos”. Consultado, el ministro reconoció que aún no lo conversó con el presidente Luis Lacalle Pou. “Habrá que ver la situación del país como para embarcarse en un ministerio de este tipo”, concluyó.

El ministro planteó por otra parte la necesidad de una Fiscalía especializada y permanente con competencia en el sistema carcelario. Como razones, enumeró los “numerosos” delitos que cometen en las cárceles y la situación de “indefensión” en la que viven muchos reclusos.