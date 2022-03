Heber sobre la actuación policial en el Parque Paladino: "Está dentro de la rutina"

Antes de emitir su voto en el departamento de Rivera, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró a los medios de prensa que los procedimientos realizados en el Parque Paladino a una tienda de Progreso "está dentro de la rutina".

"Hacemos estas actuaciones policiales en todos los estadios como medida de seguridad del propio estadio para que no se introduzcan armas, drogas o pirotecnia", expresó.

El jerarca aseguró que se hará una investigación del caso "como siempre que hay una denuncia" para averiguar si hubo "alguna irregularidad".

No obstante, anticipó que por la información que maneja hasta este domingo de mañana, la actuación que se hizo fue para garantizar que "el partido de fútbol sea una fiesta".

"Decir que el Ministerio del Interior estaba requisando listas me parece una locura. Nosotros garantizamos el voto, muy por el contrario de lo que las redes se hicieron eco de que estábamos requisando listas y camisetas. Me parece un disparate. No es la función del Ministerio del Interior", declaró.

Esta actuación se realiza en todos los espectáculos, agregó, para "que se hagan en paz". "Hemos tenido uno importante el otro día (el partido de Uruguay ante Perú en el Estadio Centenario) y no hemos tenido un solo problema. Y es debido a que la Policía está actuando".

La cartera ya había manifestado este sábado que la actuación es rutina en todo los espectáculos deportivos.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que lo sucedido "no lo generó la Comisión del Sí" y aseguró que no hubo pronunciamientos al respecto debido a a la veda electoral. "A la democracia la tenemos que cuidar en cada una de nuestras acciones", declaró y dijo que luego de la jornada electoral se pronunciarán sobre lo ocurrido.

En tanto, el encargado de la tienda oficial de Progreso dijo que dos agentes solicitaron hacer una inspección en el local de la tienda, donde no incautaron ningún elemento sospechoso.

Horas más tarde, el club de La Teja emitió un comunicado en el que manifestó su "absoluto repudio" al "innecesario proceder de la policía". Según aseguraron, se solicitó el retiro de distintivos que formaban parte del atuendo personal de algunos hinchas.

También manifestaron su disconformidad con la revisión realizada por la Policía en la tienda oficial, en donde "buscaban material de índole político". "Es de nuestra consideración un proceder injustificado y avasallante, sin precedentes y que según entendemos solo fue realizado en nuestro escenario deportivo".