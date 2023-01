Heber sobre robo en Oceanía del Polonio: se rastrearon auriculares hasta Montevideo

Tras su participación en el encuentro nacionalista de Todos realizado este sábado en La Paloma, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró en rueda de prensa respecto al robo que sufrió en su casa de Oceanía del Polonio. "Me entraron por atrás en el dormitorio, y me sacaron una cartera y una mochila. En la mochila tenía una pistola, lamentablemente, pero Investigaciones está haciendo lo posible por encontrarla", dijo el ministro.

Además, afirmó que, gracias al trabajo de la guardia y la tecnología, ya se rastrearon unos auriculares, que también estaban dentro de los bolsos robados, hasta Montevideo.

Consultado sobre el motivo del robo, Heber afirmó: "Gente de rastrilleo".

También dijo que gracias a lo ocurrido, en esa misma zona se pudo evitar el desmantelamiento de una casa. "Por suerte, en esta instancia, por el hecho de que se preguntó por parte de la Policía por el robo mío de la mochila y la cartera de mi mujer, descubrimos que estaban desmantelando una casa", contó.

"Es necesario el patrullaje. Es necesario cámaras. Las cámaras están viniendo, es todo un proceso. Espero que en los próximos seis meses podamos tener cámaras en todos los puntos de Rocha", apuntó el ministro.

La evaluación del verano

Heber dijo que aun no quería pasar raya respecto a la seguridad en la temporada de verano porque "todavía no terminó la temporada, falta febrero". De todas formas, señaló que, si bien hubo algunos problemas vinculados con la bajada de turistas de Buquebus, porque los asaltaban en la rambla, se pusieron más patrullas y dejó de suceder.

"La gente está volviendo a los espacios públicos, está paseando con tranquilidad. Eso es lo que queremos para nuestro pueblo", indicó.

También afirmó que está en contacto con el jefe de Policía de Maldonado y con el jefe de Policía de Rocha. En cuanto a Montevideo, señaló que "lamentablemente" sigue habiendo enfrentamientos territoriales en algunas zonas de Montevideo, "que son los homicidios que alarman". "Estamos trabajando en un programa especial a ver si podemos buscar una solución que no sea solamente reprimir, porque nosotros no podemos prever un homicidio si no actuamos en territorio previamente", concluyó.