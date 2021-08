Historia en el atletismo: Allyson Felix superó las medallas de Carl Lewis y un indio fue oro en jabalina

La holandesa Sifan Hassan se convirtió en la reina del fondo en el atletismo de los Juegos de Tokio-2020 tras coronarse este sábado en los 10.000 metros después de haberlo hecho en 5.000, mientras que la estadounidense Allyson Felix aumentó a 11 su récord de medallas olímpicas, superando de esa manera al legendario Carl Lewis que gano 10, y quedando solo a una del finlandés Paavo Nurmi con 12.

Hassan había llegado a Tokio con una misión: un triplete inédito (1.500-5.000-10.000 metros) considerado una locura por muchos por la exigencia física que requería durante una misma semana.

Solo 'falló' en la distancia corta, el kilómetro y medio, donde el viernes fue bronce en una final en la que la keniana Faith Kipyegon revalidó su corona.

En los 10.000 metros de este sábado, Hassan selló su victoria con un espectacular acelerón desde la entrada de la recta final, para terminar en 29 minutos, 55 segundos y 32 centésimas. Superó en el podio a la bareiní Kalkidan Gezahegne (29:56.18), plata, y a la plusmarquista mundial etíope Letesenbet Gidey (30:01.72), que fue bronce.

"Me siento muy agradecida. No creo que lo hubiera podido hacer mejor. Durante la ceremonia de medallas lo que me repetía en mi cabeza era que ya está, se acabó, ahora podré dormir", sonrió.

El cuarteto de Estados Unidos que ganó el oro en 4x400; Allyson Felix es la primera desde la izquierda

En la velada en la que el atletismo se despedía del Estadio Olímpico, Estados Unidos hizo doblete de títulos en los relevos 4x400 metros.

En la prueba femenina contaba con un auténtico 'Dream Team', con Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad y Athing Mu.

Las estadounidenses terminaron con un crono de 3 minutos, 16 segundos y 85 centésimas, superando en el podio a las polacas (3:30.53, nuevo récord de su país), plata, y a las jamaicanas (3:21.24), bronce.

Allyson Felix, que a sus 35 años disputa sus quintos Juegos, había establecido el viernes un nuevo récord de medallas olímpicas para una atleta femenina, con un décimo metal al ser bronce en los 400 metros.

En el ranking absoluto, deja ahora atrás a su compatriota Carl Lewis y solo tiene por delante al finlandés Paavo Nurmi (12 medallas).

Sydney McLaughlin (oro ya en 400 metros vallas) y Athing Mu (oro en 800 metros) terminan Tokio-2020 con dos títulos.

En el relevo masculino, los estadounidenses Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmond y Rai Benjamin se impusieron con un crono de 2 minutos, 55 segundos y 70 centésimas, por delante de Países Bajos (2:57.18) y Botsuana (2:57.27).

Oro histórico para India

Para la historia quedará además este día como el del primer oro olímpico de la historia del atletismo de India, el segundo país más poblado del planeta.

Fue gracias a Neeraj Chopra en el lanzamiento de jabalina.

Neeraj Chopra de India ganó el primer oro en la historia de su país en atletismo

Chopra se impuso con una mayor distancia de 87,58 metros

Es el décimo título olímpico para India, teniendo en cuenta todos los deportes. Ocho de ellos llegaron en hockey césped y el otro restante lo consiguió Abhinav Bindra en tiro en Pekín 2008.

El atletismo se cerrará en Tokio-2020 el domingo con la disputa del maratón masculino en Sapporo.

