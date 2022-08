Homicidio de adolescente: una falsa llamada por suicidio y el arma que no aparece

Pasaron 40 minutos entre que una adolescente de 17 años fue ejecutada de un tiro en la cabeza y la Policía pudo hacerse en el lugar. Los efectivos llegaron luego de que su novio, de 16 años, saliera desesperadamente a buscar a un patrullero que lo pudiera ayudar. En el medio, el 911 recibió una llamada anónima reportando que la joven se había suicidado, cuando no fue así.

En la tarde de este lunes 1º de agosto se imputó a un amigo del novio de la adolescente, que según el relato que la fiscal de Homicidios Adriana Edelman hizo en audiencia –a cuya grabación accedió El Observador– fue quien ingresó a la habitación donde ella estaba acostada junto a su pareja, y sin mediar palabra, la ejecutó de un tiro en la cabeza.

La versión del novio de la víctima y la del imputado coincidieron en que fue esta segunda persona la que efectuó el disparo, pero a partir de ahí surgen una serie de incógnitas que los investigadores aún no han podido saldar. Por ejemplo, el arma aún no pudo ser ubicada. Sobre ese punto, el presunto responsable del crimen declaró que una tercera persona, a la que afirma no poder identificar, entró al lugar y se llevó el arma. "Es una excusa que no cierra", dijo Edelman.

Además, él alega haber efectuado el disparo por error, pero, según la fiscal, "resultan inverosímiles a raíz de toda la evidencia colectada". En primer lugar, porque se contradice: al principio dijo que entró a la habitación a dejar el arma y más tarde se corrigió diciendo que en realidad entró a tomarla y que como estaba escondida abajo de la almohada, al removerla la disparó sin querer.

Sin embargo, la adolescente y su novio estaban tendidos en la cama hacía horas y era imposible que no hubieran notado –y no les hubiera molestado– que esa arma estuviera allí. El disparo fue hecho a menos de 120 centímetros.

El motivo aún es desconocido. Varios testigos declararon que en ese lugar era habitual el uso de arma de fuego y la venta de drogas, e incluso en un allanamiento a un apartamento aledaño se encontraron varias armas que se presume son del imputado (aunque ninguna era el arma homicida). "No sabemos qué fue lo que motivó la causa de muerte, si es que se enteró de algo que no debía...", valoró la fiscal.

El joven fue imputado por homicidio especialmente agravado por el uso de arma de fuego y estará preso preventivamente 180 días mientras continúa la investigación.