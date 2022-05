Homicidios en barrio Peñarol: en 2022 van ocho cuando en todo 2021 hubo 10

Desde el lunes 2 de mayo se reportaron 14 homicidios en el país, de los cuales ocho fueron en Montevideo, tres en Canelones, dos en Maldonado y uno en Salto. Tres de ellos ocurrieron a pocas cuadras entre sí, en el barrio Peñarol, donde, en lo que va del año hubo al menos ocho homicidios (hay un noveno sobre el que aún se discute si fue en legítima defensa). En todo 2021, según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, hubo 10 homicidios, lo que significó 5,9% de los 169 registrados en Montevideo.

Los hechos de esta madrugada ocurrieron en el barrio Peñarol, y se trató de dos situaciones distintas. Sobre la una de la madrugada un hombre de 56 años fue asesinado a tiros. Luego, a las 3.47 horas se reportó el homicidio de dos hombres que estaban semicalcinados cerca de las vías del tren que pasan por el barrio, próximas a la esquina de Camino Edison y Fulton. Los policías fueron notificados de disparos cerca de esa zona, pero cuando llegaron se encontraron con los cuerpos prendidos fuego, y el foco aún activo. Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, el crimen está vinculado a problemas de drogas.

De los cinco restantes, dos se consumaron en enero, uno en marzo y otros dos en abril. Uno de los consumados en enero fue producto de una "rivalidad entre bandas", informó el Ministerio del Interior. Dos semanas después, otro joven fue asesinado producto de un ataque a balazos que le efectuaron desde una moto. En marzo un joven de 18 años fue ejecutado de un tiro en la nuca y su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de un descampado. El 15 de abril un cuerpo apareció baleado dentro de una camioneta y 15 días después balearon a un joven en la puerta de su casa, desde una moto.

A 130 días de haber comenzado el año, Peñarol ya registró el 80% de los homicidios que hubo en ese barrio de Montevideo en todo 2021. En 2020 había habido seis y en 2019 fueron 15. Según consignó Telemundo, el problema parte de tres bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio.

A la salida de un operativo en el lugar

La "madre de todas las batallas" y el "desplazamiento" criminal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció que el Ministerio mira con "preocupación" la cantidad de homicidios ocurridos en los últimos días y afirmó en una rueda de prensa realizada este martes que se deben a "una disputa muy dura por el territorio" entre "bandas de narcotraficantes".

Según Heber, "como se ha tenido éxito en otras áreas, se disputan mucho más violentamente los espacios que quedan". El secretario de Estado hizo especial hincapié en las bocas de pasta base, lugares donde no solo "se proveen drogas", sino que también "ocurren los enfrentamientos y los crímenes". De todas formas, señaló que tiene un plan para pelear contra ellas. Por eso se reunió este lunes con los jefes de zona de Montevideo y el jefe de Policía, Mario D'Elía. Les pidió que reforzaran la presencia policial con una mayor carga horaria en las horas donde ocurren más delitos.

Agregó que tienen "georreferenciados" los lugares donde ocurren la mayoría de estos delitos, que se van "corriendo" a medida que las fuerzas policiales actúan. "Tenemos que continuar en la batalla, la gente lo que pide es poder transitar en paz", afirmó.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, señaló que no se puede andar "ocultando lo sucedido". Aunque, de todas formas, no se puede hacer un análisis del "día a día". "El sol con un dedo no se debe ni se puede tapar. Nos hacemos cargo de lo que sucede para bien y para mal", expuso.

Gustavo Leal, que ostentaba el cargo de González en la última gestión frenteamplista, publicó un video del presidente Luis Lacalle Pou cuando era senador en el que afirmaba que el narcotráfico no era excusa para los crímenes porque era "su responsabilidad (del ministro del Interior) que abunde el narcotráfico".

"Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase 'A' y clase 'B'. Si tu caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le termina los ajustes de cuenta los tira para la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico", señaló Lacalle en esa oportunidad.

Los otros 11 homicidios de los últimos nueve días