Horacio Ferreiro, juez asistente en Nacional - Liverpool, recibió amenazas

El árbitro asistente Horacio Ferreiro recibió este martes amenazas de muerte luego de haber cometido un error el lunes en el partido que Nacional y Liverpool empataron 0-0 en el Gran Parque Central en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura.

A los 62 minutos del partido, Ferreiro sancionó fuera de juego de Juan Ignacio Ramírez en una jugada donde fue asistido por José Luis Rodríguez para batir a Sebastián Lentinelly.

Las cámaras de televisión demostraron que el delantero de Nacional estaba claramente habilitado por el defensor Joaquín Sosa.

Camilo Dos Santos

El gol mal anulado al Colo Ramírez

La noticia fue dada por Tirando Paredes que se emite por AM 1010 y confirmada por fuentes de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) a Referí.

El abogado del gremio, Gerardo Cozza, ya trabaja sobre el asunto para recabar pruebas y presentar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

En el gremio de árbitros existe preocupación porque este tipo de denuncias muchas veces demoran mucho en tramitarse en la Justicia.

En redes sociales, varios hinchas fustigaron a Ferreiro y recordaron un fuera de juego que no le cobró a Peñarol en un partido ante Rampla Juniors en 2017 donde Mauricio Affonso convirtió un gol agónico en posición adelantada.

Los árbitros se reunieron el martes por la noche y analizaron también denunciar a dirigentes de Nacional ante el Tribunal de Ética por las declaraciones posteriores al partido, tanto el lunes en el Gran Parque Central como el martes en distintos medios de comunicación.

Antonio Palma, en Tirando Paredes expresó el martes: "Ferreiro no puede arbitrar más, siempre tenemos problemas con él y siempre tenemos mala suerte con Ferreiro, no puede ser. Que Daniel Rodríguez arbitre con cinco kilos de más, no puede ser. Es culpa del que lo designa o de Daniel Rodríguez, no sé. Que Burgos no cobre un penal que está de frente a su cara y que al otro día viaje a arbitrar por Copa Libertadores no puede pasar, el presidente de la AUF le tiene que decir 'no, vos no viajás'. Y eso es lo que haremos nosotros, hablar para que las cosas no vuelvan a pasar".

Por la noche, Audaf emitió el siguiente comunicado:

"Ante las recientes amenazas dirigidas ante nuestro compañero, Sr. Horacio Ferreiro, expresamos nuestro total rechazo, condenando todo hecho de violencia relacionado o vinculado con el fútbol. Transmitimos a Horacio y su familia todo nuestro apoyo en esta difícil situación y bregamos por seguir erradicando todo tipo de violencia en nuestro deporte. Audaf continuará denunciado y luchando incansablemente contra todas aquellas personas que busquen injustificadamente menoscabar la actividad arbitral. "EL FÚTBOL NO ES UN JUEGO PERFECTO, NO COMPRENDO POR QUÉ SE PRETENDE QUE EL ÁRBITRO LO SEA", P. COLINA".