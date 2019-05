Hospitale iba a dar un parcial de Veterinaria cuando decidió enfrentar a Rossi

El viernes 10 de mayo Marcelo Hospitale salió de su casa y se tomó un ómnibus para ir a dar un parcial a la Facultad de Veterinaria. En el camino se enteró que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, iba a dar una conferencia para anunciar la firma del contrato de la obra del ferrocarril con el consorcio Vía Central -integrado por las uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE-, clave para que la finlandesa UPM instale su segunda planta en Uruguay.

Eran cerca de las siete de la tarde cuando Hospitale decidió dejar de lado el parcial y se dirigió hacia la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para increpar a Rossi. "Por suerte, nadie me paró", aseguró Hospitale este miércoles en un homenaje que le realizó el Partido Verde Animalista (PVA), liderado por Gustavo Salle.

La agrupación reconoció a Hospitale por haber llevado adelante "el acto de oposición y heroísmo más importante" en lo que respecta al contrato entre Uruguay y UPM. "Corriendo serios riesgos, de vida, de salud, de apremios psicológicos, se expuso con la valentía, el arrojo y la decisión que pocos uruguayos han tenido hasta el momento", describió Salle frente a una veintena de personas que se congregaron en la sede del PVA.

Es que Hospitale irrumpió en plena conferencia a los gritos y acusó a Rossi de estar "regalando" US$ 2.200 millones a una multinacional y criticó al prosecretario de la Presidencia, a quien le preguntó si no le daba "vergüenza" haber firmado el contrato con UPM. En el MTOP también estaba el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el director de Saceem, Alejandro Ruibal.

"No es fácil actuar como actué. En algún momento me equivoqué y no pude controlarme, en una situación un poquito peor que esa. Pero aprendí con esa experiencia y ahora sacarme de las casillas es mucho más difícil", dijo Hospitale en su homenaje, recordando el episodio que lo hizo conocido.

En 2015, como estudiante e integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), fue procesado y condenado a trabajos comunitarios tras los incidentes que se registraron durante el desalojo de una ocupación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

El desalojo ocurrió tras cuatro días de ocupación de gremios estudiantiles y cuando una multitud de gente que apoyaba a los ocupantes desde afuera -entre ellos integrantes del sindicato de profesores de Montevideo, de Plenaria Memoria y Justicia y de gremios estudiantiles- intentaron impedir el ingreso de la policía y comenzaron a lanzar piedras.

En medio de la polémica pública ocurrida los días posteriores a los incidentes, el dirigente blanco y senador Sebastián Da Silva, calificó de "tupita con iPhone" a Hospitale, quien tras ser procesado por los hechos afirmó que no pensaba cumplir con el fallo de la Justicia que lo condenó a trabajos comunitarios.

"Es un tupita con iPhone que posa levantando el puño para que se lo celebren en Instagram. Es un claro ejemplo del nuevo uruguayo en su fase revolucionaria", dijo en ese momento Da Silva a El Observador.

Ahora, sin embargo, Hospitale asegura que es "más estratega" y "más inteligente" de lo que fue en ese momento. "No saben lo que eran las caras de estos señores. Estoy acostumbrado a verle la cara seguido a Rossi, pero a Astori nunca lo había tenido cerca. ¡Es un dinosaurio!", exclamó Hospitale y desató las risas del pequeño auditorio. "Aparte de la edad, porque no voy a desvalorizar la experiencia y la edad, este señor está absolutamente agotado, está acabado", agregó.

"Cuando le dí la mano, la papada que tiene se le transformó en cinco", dijo. Hospitale afirmó que actuó "desde las vísceras", aunque también "poniendo un poquito de sesos". De esta manera, reconoció que tuvo el impulso de empujar al secretario de Rossi, que intentó frenarlo, pero que se contuvo porque sino "lo sentaba".

Desde que enfrentó al gobierno, el militante del PVA asegura que le han escrito personas de todos lados. Todo el mundo está "conmovido" por lo que pasó en la noche del viernes 10 de mayo, según afirmó. "Acá prendió la semillita. Dicen que yo les saqué la venda. Me alegro profundamente que haya sucedido así", reflexionó.