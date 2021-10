House of the dragon, la precuela de Game of Thrones, presentó su primer avance

Ya no falta tanto para 2022, por lo que algunos de los principales estrenos del próximo año empiezan a mostrar sus primeros avances y a anticipar lo que espera a los espectadores una vez que el calendario pase su última página. Este martes, entonces, se estrenó el primer avance de una de las series más esperadas del año que viene, House of the dragon, la primera de varias series derivadas de Game of Thrones que HBO produjo para no perder las ganancias generadas por una de sus vacas sagradas.

House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones, y está ambientada 200 años antes de los sucesos de la serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno mundial, y que terminó en 2019, con polémica por su desenlace. El nuevo trabajo está enfocado en la dinastía Targaryen, los monarcas del reino de Poniente que cabalgan en dragones, y en el comienzo de su decadencia, que tiene uno de sus puntos más trágicos en una guerra civil entre los integrantes de la familia. House of the dragon está basada en Fuego y Sangre, un libro publicado en 2018 por George R.R. Martin, autor de las novelas en las que se basa esta saga televisiva. Leé también Así será House of the Dragon, la nueva serie del universo de Game of Thrones "Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones si", dice Daemon Targaryen (Matt Smith, el primer príncipe Felipe en The Crown) en el avance publicado este martes, que en apenas un minuto permite ver algunos vistazos breves a lo que se viene, en una serie que promete desde lo visual, lo estético y lo narrativo algo similar a lo planteado por Game of Thrones. Leé también Metro de Montevideo: el complejo de inferioridad de la ciudad hecho comedia El avance muestra a algunos de los personajes protagónicos de esta nueva saga, que se estrenará en HBO y en la plataforma HBO Max en el correr del próximo año, y cuya primera temporada tendrá diez episodios.