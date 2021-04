Hubo un repunte para el precio de la lana en Australia

El precio de la lana en Australia repuntó luego de cuatro semanas consecutivas de ajuste a la baja, pero no alcanzó la referencia de los US$ 10 lograda hace dos semanas. En el mercado local persiste la tibieza en la concreción de negocios y en los precios.

En la subasta del 31 de marzo, el Indicador de Mercado del Este (IME) volvió a ubicarse por debajo de los US$ 10. Promedió US$ 9,89 por kilo base limpia, un aumento de 12 centavos o 1,2% respecto al cierre de la semana anterior (US$ 9,77), según informó el Secretariado Uruguayo de la Lana con base en información de AWEX.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 26% por encima.

Todas las categorías de lana aumentaron sus precios respecto al cierre de la semana pasada. En mayor proporción lo hicieron las gruesas, de 30 micras (3,5%). Las finas y súper finas aumentaron entre 1% y 2%, aproximadamente.

Según el portal FarmWeekly, los precios deberían mantenerse firmes por varias razones: la preocupación entre algunos compradores por lotes de lana húmedas que surgen de las inundaciones en Nueva Gales del Sur; y la flexibilización de la moneda australiana frente al dólar estadounidense que hace que la lana comercializada internacionalmente en la moneda americana sea más barata, lo que podría ayudar a que los precios en Australia se mantengan firmes, al igual que las reducciones en la cantidad de fardos que se ofrecen.

Debido a las vacaciones de esta semana, AWEX no tiene subastas de lana para la próxima.

El mercado local está muy cauto y hubo negocios fundamentalmente en lanas finas y súper finas, lográndose los mejores precios en los lotes certificadas RWS u orgánicos.

Por lanas de 18 micras certificadas se alcanzaron US$ 8,5 por kilo grifa verde y por las de 20 a 22 micras grifa verde US$ 6.

Juan Samuelle

Hay pocos negocios por lanas en el mercado local.