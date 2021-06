Hugo Valiero, el rochense de 78 años que sobrevivió al covid-19 tras estar 50 días en CTI

Hugo Valiero salió de Caracol, una localidad rochense, hacia la capital departamental ya sintiéndose mal. "Ya salí manejando mal, como que no tenía aire. De suerte llegué a Rocha. Cuando iba para el sanatorio sentí que no salía mas", contó en un informe realizado por Telenoche. El primer médico que lo atendió le dijo que debía quedarse. A partir de ese momento quedó internado en el hospital local.

"No sé como me lo agarré. Supongo que fue en Caracol porque allá hay mucha gente", contó en el informe. Tras su salida del CTI le quedaron secuelas. Una es no poder caminar, cosa que hoy está volviendo a aprender a hacer.

Valiero destacó el trabajo de los médicos y pidió a las personas que se vacunen. ""Que ingrata la gente que no se quiere vacunar. Tu no sabes el trabajo que tienen los médicos y los enfermeros. Yo lo vi, estuve ahí 50 días. Tienen un corazón y un alma los doctores en el sanatorio, que te cambian, que te bañan, que te dan de comer. Es todo el día. Y están en riesgo ellos, la propia vida. Yo creo que el no se quiera vacunar habría que agarrarlo y llevarlo a vacunar. Las vacunas es para salvarnos todos. Gracias a los esfuerzos de los médicos es que estamos acá"

También contó que cumplió los 78 años y sus 50 años de casado dentro del CTI. "Los festejé allá", bromeó.