Ignacio Ithurralde: La Familia, el insoportable vacío tras el retiro y el nacimiento del DT con look Klopp

Estuvo dos años totalmente alejado del fútbol. Se retiró a mediados de 2017 tras jugar en Cerro y ni siquiera tenía cable para ver el deporte al que le dedicó su vida. El silencioso dolor del retiro afectó profundamente a Ignacio Ithurralde, zaguero de la cuna de Defensor Sporting que jugó en México, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Peñarol y que estuvo en los inicios del proceso Tabárez en la selección uruguaya. Hoy, con esas heridas cicatrizadas y 38 años a cuestas, tomó el mando de Boston River y se subió al barco de la generación del recambio de los entrenadores del fútbol uruguayo.

"Me retiré re quemado con el fútbol, quemado con leche. Jugué mis últimos seis meses y todo ese tiempo estuvimos sin cobrar. Todos los días de El Pinar al Cerro viviendo esa situación que económicamente no me afectó pero sí vi cómo a varios compañeros se les hizo muy duro poder sobrellevarlo y uno, como jugador experiente del plantel, tenía que dar la cara, ir a hablar con los dirigentes para buscar soluciones", recordó a Referí.

Tras 15 años de carrera llegó el retiro. "Sentís que entrás a perder identidad, pasás de ser fulano de tal a no ser nada, sin tener un plan B, sin proyección. El futbolista termina la carrera a los 35 años y ¿qué hace con la otra mitad de su vida? Hay quienes pueden reinsertarse en el fútbol, pero otros no tienen esa posibilidad o no les interesa. Pero no es fácil cuando es algo a lo que le dedicaste toda tu vida", reflexionó.

A Ithurralde lo sacó de ese vacío el Franzini, su segunda casa. Empezó a ir a los partidos, a reencontrarse con amigos y comenzó a proyectarse un nuevo futuro. Y para eso ya estaba preparado. No solo por la carrera que hizo sino también porque durante su etapa de jugador se había formado en diversas áreas.

A mediados de 2014, tras jugar en Blooming, volvió a Uruguay para quedarse. Con sus amigos Diego y Andrés Scotti, Ignacio González, Marcelo Yantorno, Pablo Lima y Matías Masiero hicieron juntos el curso de entrenador. Antes, Ithurralde ya había hecho un curso de gestión deportiva en una academia española y cuando estuvo en Millonarios (2012-2013) hizo un curso de gerencia deportiva.

Fue su amigo Sebastián Taborda quien le manifestó al vicepresidente Andrés Fleurquin el interés de Ithurralde de querer volver al club en un nuevo rol. Y Defensor Sporting le dio en 2020 la conducción de la sub 15. Este año estuvo con la sub 19 aunque debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus no llegó a dirigirla en partidos.

"Generé muy lindos vínculos con los jugadores de la sub 15 y seguimos en contacto. Fue un gran aprendizaje, los gurises de ahora son muy diferentes a lo que fuimos nosotros, pero Defensor Sporting tiene ahí un gran material", expresó.

"El descenso pegó durísimo en la institución y como entrenador de juveniles me sentí involucrado porque nuestra misión es formar jugadores para el primer equipo. Nunca se sabe cómo un plantel joven puede enfrentarse a esa situación. Yo me acuerdo que en 2004 éramos todos jóvenes y jugamos un cuadrangular para ir a ir al Permanencia, pero en la última fecha le ganamos a Bella Vista y clasificamos a jugar el Apertura y Clausura donde nos fue bien. Lamentablemente, el club entró en una racha de derrotas año tras años y se dio el descenso", reflexionó como sin poder encontrarle una respuesta al histórico golpe sufrido por el violeta.

Salir a la pista grande

"Con esta generación sub 15 tenía proyectado llegar a dirigir algún día la Primera de Defensor Sporting, ese era mi motorcito". Sin embargo, en su camino se presentó un cruce llamado oportunidad: Boston River. El principal accionista del club le ofreció el primer equipo luego de que Juan Tejera, héroe en la permanencia del Satre en la temporada 2020, fuera cesado por los pobres resultados en las siete primeras fechas del Apertura 2021.

"Salir a la pista o seguir aprendiendo". Ese fue el dilema que tuvo que despejar en cuestión de horas. "Lo que pesó para aceptar fue que Boston River tiene un rico material en el plantel, que tiene buenas infraestructuras para entrenar y tiene un organigrama bien definido", comentó.

Con 38 años, Ithurralde asoma como la nueva generación de entrenadores en el medio local. "Creo que con el Papa Pezzolano empezó un recambio, al que se sumaron Marcelo Méndez, Román Cuello, Jorge Bava, Nacho Pallas, Martín Varini, también Mauricio Larriera que es mayor que nosotros".

Sus preparadores físicos son Ignacio Ordoqui, quien fue profe de Pablo Bengoechea en Alianza Lima y de Sergio Markarian en la selección de Perú, y Mauricio González, quien venía de trabajar con Larriera. Su ayudante técnico es Marcelo Yantorno, quien había arrancado el Apertura como asistente de Bruno Piano en Villa Española.

Usa lentes desde que tiene 30 años y en su última etapa de jugador ya tenía barba. Sin embargo, cuando debutó contra Liverpool se le llenó de WhatsApp de mensajes referidos a su parecido con el alemán Jürgen Klopp. "Pura casualidad, todos me joden ahora con eso".

El selecto grupo de La Familia

A la hora de recordar entrenadores que lo marcaron en su formación futbolística y humana, el actual DT de Boston River nombra a Rudy Rodríguez, Víctor Púa, Julio Avelino Comesaña y Gustavo "Chavo" Díaz.

A Rodríguez lo tuvo en las juveniles de Defensor Sporting y este año fue su ayudante en la sub 19. Las vueltas de la vida.

"Víctor era un entrenador que te sometía día a día a una frustración tras otra. Te hacía fuerte. Al Chavo lo tuve de grande, en Blooming, y me gustó mucho su forma de trabajar, también la de su profe, Alejandro Souto".

Un profe, Guillermo González, actual preparador físico del Wanderers de Daniel Carreño, fue quien vinculó a Ithurralde, en su edad juvenil, a un grupo de entrenamiento especial que lo preparó especialmente para la alta competencia. Allá por el año 2000, cuando apenas era un juvenil que se moría de ganas por mejorar y llegar lejos, el profe González lo arrimó a La Estacada para hacer entrenamientos personalizados y paralelos al fútbol junto a Santiago Alfaro y Federico Izeta. "Fuimos sus ratones de laboratorio porque empezaron a trabajar con pesas y una serie de metodologías que ahora se aplican pero que antes no se usaban. Aquello fue un cambio de paradigma en la preparación física. Estaban jugadores de la selección de rugby, Juan Castillo, Nelson Semperena, el Pata (Claudio) Pereira, Leandro García Morales, Martín Osimani, Emilio Taboada y en cada período de pases se sumaba Diego Forlán".

Desde entonces, semanalmente, ese grupo -al que luego se unieron varios deportistas de renombre, como Federico Bavosi- se reúne para celebrar esos lazos que el deporte une para siempre. Al grupo lo bautizó el Pata Pereira, actual representante de basquetbolistas, como La Familia.

Con esa preparación especial, fue Ricardo "Tato" Ortiz quien lo hizo debutar en 2002 en la Primera de la viola. En 2003 estuvo afectado a la selección uruguaya sub 20 y en 2004 Juan Tejera lo subió definitivamente al primer equipo con la condición de jugar como zaguero.

La carrera

2002-2007: Defensor Sporting

2007: Monterrey

2008: Olimpo

2008: Rosario Central

2009: Peñarol

2010: Bolívar

2011: Guaraní

2011: Audax Italiano

2012-2013: Millonarios

2013: Rentistas

2014: Blooming

2014-2015: Rentistas

2015-2016: Racing

2017: Deportivo Maldonado

Ithurralde sabe de trenes que pasan para no volver. Entre 2006 y 2007 integró la selección uruguaya en los albores del proceso Tabárez. Jugó contra Venezuela en Caracas (0-1) y Colombia en Cúcuta (3-1) el día que debutó Luis Suárez con la número 10 terminando expulsado.

"Me vendieron a Monterrey donde no me llamaron y cuando voy a Olimpo de Bahía Blanca me reservaron pero me rompí el tobillo en un partido contra Colón. Ahí se me fue el tren de la selección para siempre".

"Me gusta los entrenadores que viven el fútbol con pasión y en lo personal me gusta generar vínculo con el jugador. Recibí muchos consejos de que tengo que mantener distancia con el jugador, pero quiero forjar mi propia experiencia", concluyó Ithurralde, otro joven que sale al ruedo con el desafío de conducir a un equipo apretado por el descenso.