IM reasume la limpieza de los barrios céntricos y Adeom se anota una conquista

Más de treinta años después, la limpieza en el departamento de Montevideo pasará a estar entera y exclusivamente bajo gestión municipal. Este era un viejo reclamo de la dirigencia sindical de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) que en los próximos meses se verá realizado, luego de que la Intendencia de Montevideo (IM) comunicara su decisión de no renovar el contrato que mantenía desde 2003 con la empresa Consorcio Ambiental del Plata (CAP).

La compañía se encargaba de la limpieza en el Municipio B, que comprende barrios como Centro, Aguada, parte de La Comercial y de Tres Cruces, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur y Ciudad Vieja. Dicho de otra forma: era la contratada de vaciar los contenedores antivandálicos que hay en la ciudad, aquellos que cuentan con una especie de buzonera en el frente y que fueron instalados por primera vez en 2014.

Antes de CAP, quien se encargaba de la limpieza en los barrios más céntricos de Montevideo era el consorcio Benito Roggio, adjudicado en 1989 bajo la administración de Julio Iglesias, la última intendencia colorada.

El contrato con CAP vencía el 30 de setiembre de este año y la intendencia tenía dos caminos: llamar a una nueva licitación o hacerse con el control total de la gestión de limpieza en el departamento.

"Creemos que Montevideo se merece que la estrategia de limpieza no se saltee ningún barrio y nos parece que lo que tenemos que hacer es tomar el control, bajo algunas premisas", señaló la intendenta Carolina Cosse en una entrevista con VTV Noticias.

Por su parte, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El Observador que la resolución que tomó la intendencia está "alineada" con un "planteo histórico" del sindicato.

Actualmente los camiones con los que cuenta la intendencia permiten el levante lateral de los contenedores, por lo que el cambio en la gestión de la limpieza implicará dotar de nuevo equipamiento al departamento de Desarrollo Ambiental.

Por eso la intendencia establecerá, primero que nada, un régimen de transición entre un sistema y el otro.

"Vamos a hacer una transición ordenada. Con un fideicomiso de administración", sostuvo Cosse en relación a la forma en la que se llevará adelante el cambio.

Además, adelantó que los recursos para robustecer el cambio partirán de los nuevos fondos que consiguió la administración en la Junta Departamental de Montevideo, donde consiguió con mayoría simple la aprobación de un fideicomiso por US$ 50 millones a pagar, como máximo, en junio de 2023.

La intención de Adeom es que la transición se dé lo más rápida posible y que los empleados de la empresa "terminen siendo trabajadores municipales", según dijo Ripoll a El Observador.

El planteo de que los trabajadores municipales volvieran a hacerse con el control total de la limpieza en el departamento fue trasladado a Cosse cuando era precandidata a la intendencia y, una vez que asumió, reiterado al director Moncecchi.

"Esto no tiene nada que ver con la performance de la empresa. El contrato se termina, no se puede renovar. Había que licitar de vuelta o tomar el control", explicó la intendenta.

Y agregó que la estrategia en Montevideo "viene funcionando", por lo que cree que sucederá "lo mismo" en los barrios que hoy limpia CAP. "Nos va a potenciar. Nosotros queremos que la limpieza urbana sea efectiva", aseguró.

Aunque Cosse afirmó que el desempeño de la empresa no estaba en discusión, Ripoll sostuvo que era un servicio "de costos muy altos", de "mala calidad" y "muy poco eficiente".

En juego hay unos 300 puestos de trabajo que la intendencia garantiza que no se perderán, aunque todavía no está claro de qué forma serán absorbidos. En la entrevista con VTV, Cosse prefirió no ahondar sobre ese último punto y aseguró que está sujeto a las decisiones que se tomen durante la etapa de transición, en la que participará la empresa.

Según los datos aportados por Moncecchi en rueda de prensa, el servicio de CAP costaba a la intendencia entre US$ 12 millones y US$ 14 millones.