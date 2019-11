IMM afirmó que aprobación de obras tiene "alta popularidad", pese a que creció desaprobación

El último monitor bimestral encargado por la Intendencia de Montevideo (IMM) a la consultora Equipos muestra que la aprobación del funcionamiento de la comuna en materia de construcción de obras e infraestructura pasó de 64% en agosto de este año a 56% en octubre, el último dato del que se tiene registro, según lo publicado en la página web institucional.

De esta manera, de agosto a octubre el porcentaje de las personas que calificaron como muy bueno o bueno el funcionamiento de la intendencia en esa área pasaron de ser 64% a 54%.

Pese a estos indicadores, la comuna aseguró en su portal institucional que la percepción de la ciudadanía sobre estos aspectos "continúan con una tendencia positiva" y que la construcción de obras e infraestructura cosecha una "alta aprobación".

Lo cierto es que en octubre creció el porcentaje de personas que calificaron como "malo o muy malo" el funcionamiento de la IMM en materia de construcción de obras e infraestructura. Mientras que en agosto ese porcentaje fue de 10%, en octubre pasó a ser 16%.

Por otra parte, en el último monitor bimestral quienes respondieron que el funcionamiento no es "ni bueno ni malo" fueron 18%, un punto porcentual por debajo de la medición de agosto.

En octubre 10% dijo no saber o no contestó ante la consulta de cómo evaluaba el funcionamiento de la intendencia en esa área específica.

Equipos - Intendencia de Montevideo

También disminuyó respecto a agosto la aprobación de la población respecto al funcionamiento en materia de reparación de calles, que pasó de 53% a 49%. Las personas que consideran "malo o muy malo" ese aspecto llegan al 32%, mientras que 18% dijo que no es "ni bueno ni malo". El porcentaje restante no contestó o no supo que contestar.

Sí creció la aprobación del funcionamiento de la intendencia en materia de estado de parques, plazas y otros espacios (pasó de 78% en agosto a 80% en octubre), las acciones culturales (de 67% a 71%), las políticas sociales (de 45% a 48%), el funcionamiento del sistema de transporte (de 45% a 48%) y la recolección de basura (de 37% a 41%).

La aprobación del funcionamiento de la intendencia en materia de tránsito aumentó significativamente, casi en diez puntos porcentuales entre agosto y octubre. Mientras que en el monitor anterior la aprobación fue 28%, en el último publicado esa cifra pasó a ser 37%. Pese al crecimiento sigue siendo mayor el porcentaje que responde que el funcionamiento en esa área es "malo o muy malo".

Camilo dos Santos

Además de la construcción de obras y la reparación de calles, también disminuyó la aprobación del saneamiento (de 70% a 63%), la iluminación (68% a 57%), la atención al público (de 45% a 44%) y la relación de la intendencia con sus funcionarios (23% a 20%).

La aprobación respecto a la limpieza de la ciudad se mantuvo estable de agosto a octubre, alrededor del 29%. Sin embargo, aumentó la cantidad de personas que evaluaron el funcionamiento como "malo o muy malo". Mientras que en agosto el porcentaje era 45%, pasó a ser 47%.

En la ficha técnica Equipos señala que la muestra para elaborar el monitor bimestral es de 355 casos, con un margen de error de +/- 5,2%, en un intervalo de confianza de 95%. La consulta es a raíz de encuestas cara a cara a mayores de 18 años que residen en Montevideo. Para el último monitor, correspondiente a octubre de este año, se realizaron las consultas entre el 6 y el 18 de agosto.