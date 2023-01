Impactantes videos mostraron la caída de un avión en Nepal, en el que murieron 68 personas

Había 68 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo del avión que se estrelló entre el antiguo y el nuevo aeropuerto de la ciudad, ubicado en el oeste de Nepal. El avión era un bimotor turbohélice ATR 72 operado por Yeti Airlines.

A bordo iban 15 ciudadanos extranjeros y seis niños. En el avión viajaban 53 nepalíes, cinco indios, cuatro rusos, dos coreanos, un argentino, un irlandés, un australiano y un francés, dijo la aerolínea en un comunicado.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport #aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

"Treinta y un cuerpos han sido llevados a hospitales", dijo a la agencia AFP el oficial de policía AK Chhetri, y agregó que otros 36 cuerpos fueron encontrados en el desfiladero donde se estrelló el avión.

🚨#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes

⁰📌 #Nepal | #Asia



Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR